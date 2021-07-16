OEDAŞ Kurban Bayramına hazır

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ)'nin Kurban Bayramı boyunca enerji arzının kesintisiz sürmesi için gerekli tüm tedbirleri aldığı, uzman ekiplerin pandemi döneminde olduğu gibi bayram süresince de görevlerinin başında olacağı belirtildi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren OEDAŞ, Kurban Bayramı süresince de enerji güvenliği ve arzının kesintisiz sürmesi için gereken tüm hazırlıkları titizlikle tamamladı. Bayram döneminde yaşanabilecek olası arıza ve plansız kesintilere en kısa sürede müdahale edebilmek için 5 ilde 21 adet nöbetçi arıza bakım onarım ekibinin görev başında olacağını ifade eden Osmangazi EDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Ekiplerimizin vardiyalarını ve araçlarımızın bakımlarını organize ederek bayram sürecine dair tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kurban Bayramı’nda da tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmak için görevimizin başında olacağız’’ dedi.



“Dokuz günlük bayram tatili boyunca planlı kesinti yapılmayacak”

Aydınlatma ihbarları ile ilgili ilave ekipler kurarak aydınlatma armatürlerinde yaşanabilecek sorunları da en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Celepci, Alo 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi’nin de 24 saat hizmet vermeye devam edeceğini dile getirerek, “OEDAŞ olarak Bayram süresince planlı bir kesinti yapmayacağız. Halkımızın bayramını sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçirmesini diliyor, bu vesile ile OEDAŞ Ailesi olarak herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

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