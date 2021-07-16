Eskişehir´deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, polis ekiplerince durdurulan araçta, 4 kilo 45 gram bonzai ve 375 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının piyasaya uyuşturucu sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. S.C., İ.C. ve S.B., bir süre takip edildikten sonra araçları Fevziçakmak Mahallesi´nde durdurularak yakalandı. Araçta yapılan aramada; 4 kilo 45 gram bonzai, 375 uyuşturucu hap, pompalı tüfek ve 21 dolu kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `uyuşturucu maddi ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2021-07-16 16:10:33
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