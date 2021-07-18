Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 derece üzerinde Eskişehir’in bazı ilçeleri 43 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre Eskişehir ve çevre illerde bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün havanın mevsim normallerinin 6 ile 8 derece üzerinde olacağı aktarıldı. Rüzgarların ise güney ve doğu yönlerinden hafif, kuzeyli yönlerden ise orta kuvvetle eseceği tahmin edilen günde, Eskişehir ve çevre illerde 35 ile 39 derece arasında olacağı aktarıldı. Buna göre Eskişehir’in ilçelerinde ise hava sıcaklıklıları; Mihalgazi ve Sarıcakaya'da 43, Alpu ve Günyüzü'de 40, Odunpazarı, Çifteler ve Beylikova'da 39, Mahmudiye, Sivrihisar, Tepebaşı'da 38, Seyitgazi'de 37, İnönü'de 36, Han'da 35, Mihalıççık'ta 34 derece olacağı tahmin edildi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü, yüksek hava sıcaklıklarının oluşturabileceği (Güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı vb.) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, yaşlı ve çocukların güneş ışınlarının dik geldiği ve sıcaklıkların en yüksek değere ulaştığı 11 ila 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
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