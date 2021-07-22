Sahaflara göre sınav kitapları satmak sahaflığın ruhunu öldürüyor Sahaf Ali İsmail Arı: “İkinci el sınav kitabı alım satımı yapan yerler ticarethaneye döndü” “Gerçek sahaflar sınav kitabı alıp satmaz”

Sahaflar, mesleklerinin ruhunun kaybolmaması için ikinci el sınav kitabı alım satımı yapan dükkanlar ile bir tutulmak istemiyor.

Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, pratik yapabilmek için onlarca test kitabı satın alma ihtiyacı hissediyor. Fiyatları sürekli artan test kitaplarının ise sınavdan sonraki yeni adresi, ikinci el sınav kitabı ticareti yapan dükkânlar oluyor. Eskişehir’de sahaflık yapan Ali İsmail Arı, ikinci el sınav kitaplarının ihtiyacı olan öğrenciler için uygun fiyata satın alma imkânı olması açısından olumlu bir durum olduğunu belirtti. Sahaflığın asıl alanının nadir ve belli konulara yönelik kültür kitapları satmak olduğunu dile getiren Arı, sınav kitabı alım satımı yapan dükkanlarla bir tutulmak istemediklerini, bu durumun mesleğin ruhunun kaybolmasına neden olacağını aktardı.



“Sistem değiştikçe kitapların içeriği değil, kapakları değişiyor”

Sınav sisteminin sıklıkla değişmesi ve sınav kitaplarına olan ihtiyacın artmasıyla yayınevlerinin bu durumu kendi lehine kullandıklarını belirten sahaf Ali İsmail Arı, fiyatların arttığını ifade etti. Yayınevlerinin her sene kitap satabilmek için kapakları buna uygun olarak tasarladığını söyleyen Arı, “Sistem alma zorunluluğu hissettirdiği için yayınevleri kitapların fiyatını çok yükseltiyor. Bu yükseklikten kaynaklı öğrenciler de kitapları kullandıktan sonra geri satmak istiyor. Ders kitapları genelde ikinci el olarak biraz zorlu olabiliyor, çünkü eğitim sistemi içerisinde sınav yönetmeliği, sistemi, soru tarzları durmadan değişebiliyor. İsmi değiştiği için soru tipleri değişmese de bu değişim kapağa da yansıdığı için insanlar bunu alıp çözmek istemiyor, o sınava yönelik değilmiş gibi hissediyor. Kitap basan yayınevleri de bunu bildiği için kapakta genelde kocaman tarih belirtiyorlar. İçerik çok değişmiyor” diye konuştu.



“İkinci el kitap alım satımı yapan dükkanlar işi ticarete döküyor”

Öğrencilerin fazla pratik yapması gerektiğini ve bu durumun onlar için maliyetli olduğunu aktaran Arı, ikinci el sınav kitabı ticareti yapan dükkanların öğrenciler için avantajlı bir çözüm olduğunu dile getirdi. Bu dükkanların da satışları çoğu zaman ticaret için yaptıklarını vurgulayan Arı, sahafların genellikle bu kitapları ücretsiz alıp yine bir ücret talep etmeden ihtiyacı olan kişilere ulaştırdıklarını ifade etti. Arı, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Öğrencilerin çok fazla soru çözmesi gerekiyor, bu da maliyetli oluyor. Bu arkadaşlar da öğrenci oldukları için daha uygun fiyata kitap bulmaları gerekiyor. İkinci el kitapçılardan almak bu anlamda mantıklı oluyor, Ancak ikinci el kitap alım satımı yapanlarda, her ne kadar ucuza alsalar da çok pahalıya satma ve insanların ihtiyacı olduğu için bu fiyata satma anlayışı var. Bizde, kitabı değerine göre satma anlayışı vardır. Biz bu kitapları ihtiyaç hali olarak gördüğümüz için bunları kütüphanelerde bulamadıkları için ücretsiz alıp veriyoruz. İnsanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Aksine diğer ikinci el sadece sınav kitaplarını alıp satan insanlar bunu biraz da ticari olarak görüyor. O yüzden de bizim mesleğimizde gerçek sahaf olan ustalarımız asla sınav kitabı alıp satmaz. Ben ders kitabı alıp satan bir sahaf değilim, belli başlı araştırma kitapları alıp satıyorum. Benim gibi kitap satışı yapan sahaflarla birlikte sınav kitaplarını ücretsiz alıp, ihtiyacı olanlara ücretsiz veriyoruz.”



“Sahaflıkta kitabın değeri hakkında konuşulur”

İkinci el sınav kitabı alım satımının sahaflık mesleğinin ruhuna aykırı olduğunu aktaran Arı, sahaflığın kitabın değeri üzerine sohbet edilebilecek bir meslek olduğunu belirterek, “İkinci el sınav kitabı alım satımı yapmak, sahaflık mesleğinin tanımına uymuyor. Bizim ‘sahaflar çarşısı’ diye tabir ettiğimiz, sahafların bir arada olduğu ve kültür kitaplarının yer aldığı, insanların gelip sohbet ettiği yerler, ders kitabı satan yerlere dönmeye başladıkça mesleğin ruhu kaybolmaya başladı. Çünkü şöyle bir fark var, ders kitabı alıp satan yerler ticarethaneye dönmüş durumda. Öğrenci gelip alıp gidiyor, çünkü sınava hazırlanıyor ve orada kitabın üzerinde muhabbet edecek bir durumu olmuyor. Kitabın değeri hakkında konuşmuyor. Ama kültür kitabı alan bir insanla genelde bizim iletişimimiz devam ediyor. İkinci el kitap alım satımı öğrencilere maddi açıdan imkanlar sağlasa da bu durumu dengeli tutmak, sahaflık mesleğinin ruhu açısından önemli” ifadelerini kullandı.

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