Destici: Keşke bütün partiler orda olsaydı



ESKİŞEHİR, (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldıkları Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü programını hatırlatarak, "Maalesef, Millet İttifakı'nı oluşturan parti genel başkanları bu davetlere icabet etmediler. Keşke onlar da olsaydı da Türkiye'nin daha güçlü bir birliktelikle Kıbrıs davasını sahiplendiğini göstermiş olmamıza katkı sağlasalardı" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldıkları Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü programının ardından memleketi Eskişehir´in Günyüzü ilçesi Gecek Mahallesi´ne geldi. Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretlerde bulunan Destici, KKTC´deki programı hatırlatarak, davetli diğer siyasi partilerin katılmamasını eleştirdi. Destici, "Burada HDP dışında tüm siyasi parti genel başkanlarına davet yapıldı. Gönlümüz arzu eder ki bütün parti genel başkanları orada bulunsunlar. Maalesef, Millet İttifakı'nı oluşturan parti genel başkanları bu davetlere icabet etmediler. Keşke onlar da olsaydı da Türkiye'nin daha güçlü bir birliktelikle Kıbrıs davasını sahiplendiğini göstermiş olmamıza katkı sağlasalardı. Devletin, hükümetin bu politikası milli bir politikadır. Burada iç siyaset söz konusu değildir. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Keşke herkes de böyle bakabilse" dedi.

KKTC eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ile Mustafa Akıncı´nın programa katılmamasını da eleştiren Destici, şöyle konuştu:

"Bizim cumhurbaşkanımız değil de o gün orada Yunan, Güney Kıbrıs cumhurbaşkanı olsaydı koşa koşa gideceklerini biliyoruz. AB üyesi herhangi bir ülkenin cumhurbaşkanı ya da başbakanı konuşuyor olsaydı koşa koşa gidecek, herkesten önce en ön sıralara oturacaklardı. Türkiye, Türk milleti düşmanlığı nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974'te Barış Harekatı'nı gerçekleştirmeseydi, Türkiye garantörlüğünün gereklerini yerine getirmeseydi, KKTC'yi sahiplenmeseydi, bugün adada Türk varlığından bahsedebilir miydik? Onlar bugün orada yaşıyor olabilecekler miydi? Rumlaşarak yaşayabilirlerdi, ona bir itirazım yok. Eğer düşünceleri ve tavırları buysa o zaman bunu Türk toplumuna daha açık bir şekilde söylemeleri lazım."DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-07-22 15:31:10



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