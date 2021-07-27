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Alpu'da binlerce ton yem bitkisinin paketleneceği proje onaylandı Üreticiler çok daha uygun fiyatla kaliteli bol kaba yeme ulaşabilecek

İHA

Alpu'da binlerce ton yem bitkisinin paketleneceği proje onaylandı Üreticiler çok daha uygun fiyatla kaliteli bol kaba yeme ulaşabilecek

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alpu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklığında hazırlanan “Alpu Ovasında KaliteliBol Kaba Yem” Projesi hibe almaya hak kazandı.
S.S. Alpu İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi üzerine hazırlanan proje faaliyetleri başladı. Bütçesi 1 milyon 93 bin TL olan projenin yüzde 75’ i Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından hibe olarak, geri kalan yüzde 25’ lik kısmı ise Kooperatif tarafından eş finansman olarak karşılanacak. Sağlanacak mali destek ile 1 adet silaj balya paketleme makinası, 1 adet istif makinası, 1 adet jeneratör alınarak modern silaj paketleme tesisi kurulması planlanıyor.
Kâr amacı gütmeyen kooperatife verilen destekle üreticiler çok daha uygun fiyatla kaliteli bol kaba yeme ulaşabilecek. Yem bitkileri yetiştiriciliği ile öne çıkan Alpu ilçesi binlerce ton yem bitkisinin paketlenmesiyle; ürün kayıplarının önüne geçilirken bitkisel ürün artıklarının da modern sistemlerle işlenerek daha ucuza kaliteli hayvan yemi üretilmesi sağlanacak.
İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Alpu ölçesinde uygulanmaya başlanan bu projeyi yerinde inceleyerek proje ekibinden bilgi aldı. İl Müdürlüğü olarak her zaman kooperatiflerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi vurgulayan Gümüş, özellikle bu projede desteğini esirgemeyen Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay’a şükranlarını iletti.
S.S. Alpu İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Göceli ve Alpu Ziraat Odası Başkanı Murat Tepe de, Alpu ilçesine verilen desteklerden çok memnun olduklarını belirterek ilgililere teşekkür ettiler.

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