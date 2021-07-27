Kapalı boruya karşı doğal sulama kanalını geri istiyorlar Yaban hayvanlar içecek su bulamayınca tarla ve bahçelere zarar veriyor

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile bilinen Gürleyik mahallesi halkı, yaklaşık 5 yıl önce kurulan kapalı borulu sulama sisteminden vazgeçilip doğal sulama sistemine geri dönülmesini istiyorlar.

2015 yılında Devlet Su İşleri'nin (DSİ) tarafından köylere kurulmaya başlanan hidroelektrik santraline karşı çıkan mahalle sakinleri bir kez daha bir araya geldi. Köyde kapalı boru sisteminin kurumunun ilk günden beri tepki gösteren Mihalıççık ilçesine bağlı Gürleyik mahallesi sakinleri, bu durumun çevrenin doğal akımını bozduğunu anlattı. Kapalı boru sisteminin yanında toplanan tepkili vatandaşlar, köyün doğal hayatını geri isteyerek kapalı borularının sökülmesini istedi. Birleşen topluluk, burada bir basın açıklaması yaparak ilgili kurumlara seslendi.



“Boruların sökülmesini istiyoruz”

Gürleyikli Çevreciler adına okunan basın açıklamasında, “Bildiğiniz gibi doğamızdan sucul ve karasal canlılarımız ve endemik bitkilerimiz bizim için olmazsa olmazıdır. Köyümüzde açık kanal varken geyikler, kurtlar, kuşlar, tilkiler ve yaban domuzları suyunu içip tekrar Ak Tarla ve Kaklık tepesine çıkıyordu. Ancak artık kapalı boru sistem olunca yaban domuzları ve geyikler içecek su bulamayınca tarla ve bahçelere zarar veriyorlar. Yağmur yağmadığı için su görevlisi (şırvan) suyu kesiyordu. Yağan yağmur doğal arkın içime girip tarlara ve mahallelere zarar vermiyordu. Ancak mahalleliler yağan yağmurdan da zarar görmeye başladı. Bunun için doğal arkımızı geri istiyoruz. Kapalı borulu sulama sistemini istemiyoruz. Boruların sökülmesini istiyoruz” denildi.

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