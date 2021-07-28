Eskişehir mavi olmaya az kaldı Yaklaşık 3 bin birinci doz aşı ile Türkiye'deki sayılı iller arasında yer alacak Bakan Koca’nın paylaştığı son verilerde Eskişehir, en çok vaka sayısı artan iller arasında 9’üncü sırada yer aldı Kent genelinde son bir haftada yüzde 46,42 vaka artışı tedirgin ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük ‘Covid19 Bilgilendirme Platformunda’ sarı renkli Eskişehir, mavi olmaya az kaldı. Yaklaşık 3 bin ilk doz aşı ile Eskişehir'in Türkiye’de aşılama oranını mavi olan 6 ilin arasına girmesi bekliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre; Eskişehir nüfusunun yüzde 74,9 ‘u birinci doz aşılarını tamamladı. Şimdiye kadar kentte toplam uygulanan aşı sayısı ise 971 bin 65 oldu. Bunun 531 bin 345 kişi birinci ve 365 bin 641 kişi ise aşı dozlarını tamamladı. Edinilen bilgilere göre; nüfusun aşılanma oranında yüzde 74,9’lerde bulunan Eskişehir, yaklaşık 3 bin kişinin daha aşılanması halinde haritada yüzde 75’e çıkarak mavi kategoriye girecek.



Yeni veriler tedirgin edici

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan ilerini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilerde Eskişehir; en çok vaka sayısı artan iller arasında 9’üncü sırada yer aldı. Kentte son bir haftada yüzde 46,42 vaka artarken, listenin ilk sırada ise Siirt yer alıyor.

Mavi kategoriye girmeyi beklenen kentte, vaka sayısındaki bu artış tedirgin ediyor.

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