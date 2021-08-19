Emeklilikten sonra sağlıklı kalmak için çalışmaya devam ediyor Hollanda’da 30 yıl çalışıp emekli olduktan sonra Eskişehir’e yerleşti 81 yaşındaki Mehmet Emin Çakır, hiçbir ücret almadan her gün başkasına ait oyuncak dükkânın önünde satış yapıyor

Hollanda’da 30 yıl çalışıp emekli olduktan sonra Eskişehir’e yerleşen 81 yaşındaki Mehmet Emin Çakır, sağlıklı kalmak için hiçbir ücret almadan her gün başkasına ait oyuncak dükkânın önünde satış yapıyor.

Mehmet Emin Çakır, geri kalan ömrünü çalışmaya devam ederek geçiyor. Emekli olduktan sonra insan hayatının daha zor olduğunu dile getiren Çakır, ömrümün yarısının gurbete geçtiğini, geri kalanını ise Eskişehir’de sağlıklı bir şekilde geçmek istediğini şu sözlerle anlattı:



“Çalıştıkça daha sağlıklı oluyorum”

“Hayatımın çoğunu Hollanda’da tercümanlık yaparak geçirdim. Çok dostlar ve çok anılar orada biriktirdim. Memleketim Eskişehir’e emekli olduktan sonra döndüm. Burada yaşamaya karar verdim. Yaşlı insanlar için emekli olduktan sonra hayat çok zorlaşıyor. Ben Avrupa’dan emekli olduğum için çok sıkıntı çekmiyorum. Hollanda yaşıyorken, benim için gözyaşı döken bir kız için geldim. Sevdiğim kız telefonda iki damla yaş dökünce dayanamadım çıkıp geldim. Yoksa gelmek istemiyordum. Geldikten sonra onunla da yollarımız birleşmedi. Şimdi tek başıma yaşıyorum. Her gün oyuncak dükkânın önüne gelip hiçbir ücret almadan çalışıyorum. Bu yaştan sonra paraya değil sağlığa ihtiyacım var. Sağlıkta çalışarak elde ediliyor. Çalışmak ömrü uzatıyor. Bende çalıştıkça daha sağlıklı oluyorum. İnsanlar, ömrünün bereketli olmasını istiyorlarsa çalışmaları gerekiyor.”

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