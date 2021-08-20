Eskişehir AFAD gönüllüleri Sinop’a gitti

Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden (AFAD) 28 gönüllü, sel afetinde görev yapmak üzere Sinop’a gitti.

Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinde görev yapmak üzere Eskişehir AFAD gönüllüleri yola çıktı. 1’i şef ve olmak üzere toplamda 28 gönüllü iyileştirme çalışmalarına katılmak için otobüsle sel bölgesine hareket etti. AFAD Eskişehir gönüllülerinin 5 gün boyunca sel bölgesinde faaliyet göstereceği öğrenildi.

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