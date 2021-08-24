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Geleceğin şefleri yemeklerin tabanlığını kendileri tasarlıyor Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Arş. Gör. Dr. Sema Ekincek: “Amacımız gastronominin disiplinler arası yönünü algılamayı sağlamak”

İHA

Geleceğin şefleri yemeklerin tabanlığını kendileri tasarlıyor Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Arş. Gör. Dr. Sema Ekincek: “Amacımız gastronominin disiplinler arası yönünü algılamayı sağlamak”

Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde” adlı proje ile gastronomiyi tanıyan lise öğrencileri, hazırlayacakları yemeklerin tabanlıklarını kendileri tasarlıyor.
Engelliler Entegre Yüksekokulu’nda açılışı yapıla proje kapsamında 40 meslek lisesi öğrencisi; yemeğin doğa, kültür ve sanatla olan ilişkisini kavrıyor. Yemek yapmaya başlamadan önce mutfakta kullanılan araç gereçleri tanıyan öğrenciler, ilk aşamada “seramik tabanlık tasarlıyorum” adlı etkinlikte buluştu. Geleceğin şef adayları, süreci anlamak için önce hazırlayacakları yemeklerin tabanlıklarını tasarladı. TÜBİTAK, Anadolu Üniversitesi ve Sivrihisar Belediyesi’nin desteklediği projenin etkinliğine katılan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, eğitmenlerden bilgi aldı. Tezgâhları gezen Rektör Erdal ve İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, tabanlık tasarlayan öğrencilerle sohbet etti.

“Amacımız gastronominin disiplinler arası yönünü algılamayı sağlamak”
Müfredat nedeniyle daha çok teknik ve uygulama dersleri gören meslek lisesi öğrencilerine farklı bakış açısı kazandırmak istediklerini belirten Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Arş. Gör. Dr. Sema Ekincek, “Projemizin amacı; doğa, kültür, bilim ve sanatın yemekle olan ilişkisini ortaya koymak. Bu nedenle projede meslek lisesi öğrencilerini belirledik. Meslek lisesi öğrencilerinin müfredatlarına baktığımız zaman genelde uygulama ve temel bilim dersleri görüyoruz. Bu öğrencilerimize farklı bakış açısı kazandırmak, gastronominin disiplinler arası yönünü algılamalarını sağlamak projedeki temel amaçlarımızdan birini oluşturuyor. Bu anlamda şu anda ‘seramik tabanlık tasarlıyorum’ etkinliği yapıyoruz. Öğrencilerimiz farklı alanlardan disiplinlerin oluşturduğu farklı etkinlere katılacaklar. Şu an öğrencilerimizin ileride bir şef olduklarında hazırladıkları yemeklerin taban kaplarını da tasarlamayı ve süreci görmelerini sağlamak. Öğrencilerimiz pandemi sürecinde sosyalleşmeden uzak kaldı. Bu anlamda da belirli kontrollerin sağlandığı bir etkinlik oluyor. Toplamda 40 öğrenci bu projeden faydalanmaya hak kazandı. 20 öğrenci geçen hafta katılırken, diğer öğrencilerimiz de bu hafta devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Kendimi keşfetmek istiyorum”
Proje kapsamındaki etkinlikte yemekler için tabanlık tasarlayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ayberk Belyurt, “Proje ile bu zamana kadar yapmadığım şeyleri yaparak kendimi keşfetmek istiyorum. Bu yüzden böyle bir projeye katılmak istedim. Bugün daha ilk günümüz, bizden önce de farklı bir grup vardı. Şu ana kadar her şey güzel. Seramik tabağı yapıyorum. Şu anda da yaptığım tabağın ayağını hazırlıyorum. Daha önce yapmadım, ilk defa yapıyorum” dedi.
Proje kapsamında Bilim, Sürdürülebilirlik, Turizm, Coğrafya ve Yöresel Yemek etkinliklerine katılacak olan öğrenciler, 5 gün boyunca hem gastronomiyi tanıyacak hem de gastronominin disiplinler arası yönünü algılamaya çalışacak. Öğrenciler 3’üncü günde Sivrihisar ilçesini de ziyaret edecek. Proje, 28 Ağustos günü düzenlenecek olan kapanış etkinliği ile sona erecek.

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