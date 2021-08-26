Odunpazarı’ndaki oteller yüzde 90 dolu Yaşanan turist yoğunluğu esnafını da mutlu ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Odunpazarı’ndaki oteller yüzde 90 dolu Yaşanan turist yoğunluğu esnafını da mutlu ediyor

İHA

Odunpazarı’ndaki oteller yüzde 90 dolu Yaşanan turist yoğunluğu esnafını da mutlu ediyor

Eskişehir’in önemli turistlik mekanlarından olan tarihi 'Odunpazarı Evleri' bölgesinde yaşanan turist yoğunluğu esnafı mutlu ederken, otellerdeki hafta sonu doluluk oranının ise yüzde 90’lara çıktığı öğrenildi.
Eskişehir’de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma ve seyahat yasağı ile oteller boş kalmış bölge esnafı da günü zararla kapatmıştı. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Turist yoğunluğu yaşanan Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan otellerde yoğunluk yaşanıyor. Çoğunlukla turistlerin ilgisini yoğun bir şekilde çeken tarihi Odunpazarı Evleri’nin bulunduğu sokaklardaki otellerin kapasitelerinde, hafta içi yüzde 50, hafta sonu ise yüzde 90 oranında doluluk yaşanıyor. Turist yoğunluğundan dolayı esnafın mutlu olduğu bölgede kapalı kalınan süre zarfında edilen zararlar telafi ediliyor.
Orta Mahalle Muhtarı Erol Erdal Gürdoğan, mahallesindeki otellerin doluluğu hakkında konuştu. Yoğunluğun sadece otelleri değil esnafı da mutlu ettiğini belirten muhtar Gürdoğan, kısıtlamaların gelememesi durumunda bu yoğunluğun uzun süre devam edeceğini ifade etti. Orta Mahalle Muhtarı Erol Erdal Gürdoğan, “Korona virüs tedbirlerinde evde kalan vatandaşlar iyice sıkıldı. Yasaklar kalktıktan sonra insanlar güzel şehrimiz Eskişehir’e gezmeye gelmeye başladı. Otellerin özellikle doluluk oranı hafta sonları yüzde 90 ulaşıyor. Bazen arkadaşlarımız geliyor, açıkta kalıyorlar, hafta içi ise doluluk oranı yüzde 50 civarlarında oluyor. Yoğunluktan esnafımız memnun, eğer yasaklar gelmez ise bu yoğunluk kış aylarına kadar sürecek. Çünkü insanlar deniz sezonu bitince Eskişehir’e geliyorlar. Dediğim gibi yasaklar gelmez ise bu yoğunluk mart ayına kadar devam eder diye düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Müdürü ‘Aferin’ dedi ressam oldu Eşi vefat ettiğinde mal varlığını kaybeden ressam, geçimini karakalemle kazanıyor Bir kafede kendisine ayrılan bölümde resim çizen Ali Ünal: “Kendi kendimi eğitip yetiştirdim”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Müdürü ‘Aferin’ dedi ressam oldu Eşi vefat ...
ESSYÖNDER Başkanlığına Başkan Fatih Uğural seçildi
YEREL HABERLER ESSYÖNDER Başkanlığına Başkan Fatih Uğural seçildi
Türk Dünyası’nda kadın ve müzik konuşuldu
YEREL HABERLER Türk Dünyası’nda kadın ve müzik konuşuldu
Eskişehir sanayisi bir yıldız gibi parlıyor EOSB Başkanı Nadir Küpeli: “Dünyanın en büyük otomotiv markalarıyla görüşme halindeyiz”
YEREL HABERLER Eskişehir sanayisi bir yıldız gibi parlıyor EOSB ...
Akbaşlarla karşılaşan köstebeğin zarar görmemesi için çabaladı Toprağın altından çıkan köstebek, bir anda akbaşlarla karşılaştı
YEREL HABERLER Akbaşlarla karşılaşan köstebeğin zarar görmemesi için ...
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’tan Malazgirt Zaferi mesajı paylaştı
YEREL HABERLER ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’tan Malazgirt ...
'Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde' projesinin ikinci dönem açılışı yapıldı Arş. Gör. Dr. Sema Ekincek: “Açık hava etkinlikleri projeyi keyifli hale getirdi” Proje danışmanı Prof. Dr. Semra Günay Aktaş: “Etkinliklerin hepsi çok özel”
YEREL HABERLER 'Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde' projesinin ...
Eğitim çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmeli Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan can Zengin: “Eğitimde en az bir doz aşı zorunlu olmalı” “Yüz yüze eğitim konusu riske atılamaz”
YEREL HABERLER Eğitim çalışanlarına aşı zorunluluğu ...
Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi ...
İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheliye suçüstü
YEREL HABERLER İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 şüpheliye suçüstü
Özel EOSB Meslek Lisesi Robosb takımından büyük başarı EOSB Başkanı Nadir Küpeli: “Elde edilen başarı bizi gururlandırdı”
YEREL HABERLER Özel EOSB Meslek Lisesi Robosb takımından büyük ...
Tır dorsesindeki tanklarda 5 ton kaçak benzin yakalandı
YEREL HABERLER Tır dorsesindeki tanklarda 5 ton kaçak benzin ...
TIR'day, 5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER TIR'day, 5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kazada yaralanan 16 yaşındaki genç 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan 16 yaşındaki genç 1 ay süren yaşam ...
Kayıt altı planlı üretim ve pazar sorunu çözülebilir Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği yönetim kurulu üyesi Süleyman Buluşan: “Birlik olarak ürünleri halkımızın sofrasına yetiştiriyoruz” “Mevzuat boşluları bazı projeleri gerçekleştirmemizi engelliyor” “İlgili bakanlıklarla iş birliği yapıldığında üreticilerin sorunu çözülebilir”
YEREL HABERLER Kayıt altı planlı üretim ve pazar sorunu ...
Eskişehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ...
Şahin: Sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını takip etmeleri olmazsa olmazlardan
YEREL HABERLER Şahin: Sanayicilerimizin standart hazırlama ...
Eskişehir'in en eski taksi şoförü olarak biliniyor Yarım asrı geri bıraktı işini bırakmadı
YEREL HABERLER Eskişehir'in en eski taksi şoförü olarak ...
Bu değirmenini çarkı 58 yıldır dönüyor Yarım asırdan fazladır ata mesleğini yaşatıyor Değirmen işletmecisi olan Bayram Canıgür: “Tek isteğim bu değirmenin gelecek yıllara taşınmasıdır”
YEREL HABERLER Bu değirmenini çarkı 58 yıldır dönüyor Yarım asırdan ...
Sulama göletinde su kalmayınca balıkçılar akın etti
YEREL HABERLER Sulama göletinde su kalmayınca balıkçılar akın etti
(ÖZEL) Bu mahallede 1 yıldır tarihi çeşmelerin muslukları çalınıyor Tarihi çeşmelerin muslukları 1 yıldır çalan hırsızlar bulunamıyor Hırsızlar 2 yıldır gözlerini musluklara dikti Bu mahallede her şey kaşla göz arasında çalınabiliyor Orta Mahalle Muhtarı Erol Erdal Gürdoğan: “Bir senedir biz mücadele veriyoruz, ama ısrarla çalıyorlar”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bu mahallede 1 yıldır tarihi çeşmelerin ...
Vali Erol Ayyıldız basın kuruluşlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Erol Ayyıldız basın kuruluşlarını ziyaret etti
Osmangazi EDAŞ’tan iş güvenliği için teknoloji Görüntülü Teyit Sistemi ile saha çalışanları ana kontrol merkezinden izleniyor
YEREL HABERLER Osmangazi EDAŞ’tan iş güvenliği için ...
Standardizasyonun geliştirilmesi için el ele verildi TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: “Standartlar ekonominin gelişimine büyük katkılar sağlamaktadır”
YEREL HABERLER Standardizasyonun geliştirilmesi için el ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.