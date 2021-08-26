5 buçuk kilometre uzunluğundaki OSB bağlantı yolu açıldı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli: “Birçok trafik kazasının önüne geçilecek”

2019 yılında ilk kazmanın vurulduğu OSB 1. Gelişme Bölgesi'ni Mevcut OSB’ne bağlayan 5 buçuk kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu hizmete açıldı.

Eskişehir OSB’nin kaynaklarıyla OSB 1. Gelişme Bölgesini Mevcut OSB’ne bağlamak amacıyla 2019 yılında çalışmalarına başlanan 40 metre genişliğinde, çift gidiş geliş şeritli ve 5 buçuk kilometre uzunluğundaki bağlantı açılarak sanayicilerin hizmetine sunuldu. Hizmete açılan yeni yolla ilgili konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, bağlantı yolunun trafik yoğunluğunda ciddi bir azalma yaşatacağını aktardı.

Tamamlanan bağlantı yolu projesi hakkında konuşan Başkan Küpeli, “2019 yılında ilk kazmayı vurduğumuz 40 metre genişliğinde çift gidiş geliş şeritli ve 5 buçuk kilometre uzunluğundaki bağlantı yolundaki çalışmalarımızı tamamladık. Artık mevcut OSB’den çıkan bir araç çevre yolu trafiğine girmeden OSB 1. Gelişme Bölgesine çok rahat ve hızlıca ulaşabilecek. Böylece çevre yolu üzerindeki trafik yükü oluşturmadan araçlar her iki bölge arasında konforlu, rahatça seyahat edebilecek. Aynı zamanda olası birçok trafik kazasının da önüne geçilmiş olacak” dedi.



“Trafik yoğunluğuna büyük çözüm”

Gelişen ve büyüyen OSB ile ilgili uzun vadeleri planlarından biri olan yol projesi hakkında konuşan Başkan Küpeli, yolun yapımında kamu kaynağı kullanılmadığını belirtti. Yeni yolun bütün sanayicilere hayırlı olmasını dileyen Nadir Küpeli, şu sözleri kullandı:

“Bağlantı yolu yapımında kamu kaynağı hiç kullanmadık. Altyapı ve üstyapı işlerinin tamamını kendi imkânlarımızla yaptık ve ciddi bir kaynak harcadık. Eskişehir OSB yönetimi olarak her yaptığımız yatırımda bölgemizdeki sanayicimize ve üreticimize sürekli kolaylık ve katma değer ekleyecek adımlar atmak için çaba gösteriyoruz, sanayicimizin maliyetlerini düşürmesine önemli katkı sağlıyoruz. 1. Gelişme Bölgemizde şu anda 70 büyük sanayi kuruluşumuz bulunuyor. Bunlardan bazıları üretime başladı, yılsonuna kadar da yatırımını tamamlayan firmaların üretime başlamasıyla bölgedeki hareketlilik daha da artacaktır. Ayrıca burada 2. KOBİOSB’yi kurduk ve 142 tane yeni firma burada gelecek sene üretime başlayacaklar. Yine bu bölgemize gelmeyi planlayan ve halen görüşmelerini sürdürdüğümüz büyük çaplı yatırımlar var. Tüm bu tesisler devreye girdiğinde bölgede çok büyük bir araç ve yük trafiği olacak. Biz uzun vadeli düşünerek, şimdiden bu yolu hizmete açarak, gelecekte oluşacak trafik yoğunluğunu şimdiden çözmüş olduk. Sanayimize, bölgemizde hizmet veren tüm sanayi kuruluşlarına hayırlı olsun.”

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