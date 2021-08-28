20 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

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Eskişehir'de hakkında silahlı gasp suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’de aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi Gölbaşı Sokak'ta durumundan şüphelendiği H.E. (24) isimli şahsı durdurdu. Şüphelinin yapılan sorgulamasında, silahlı gasp suçundan 20 yıl 26 ay 10 gün kesilmiş hapis cezasının bulunduğunu belirleyen ekipler, H.E.'yi gözaltına aldı. Firari şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından cezaevine teslim edildi.

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