Eskişehir’in Kurtuluşu, valilik meydanındaki törenle kutlandı

– Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü valilik meydanında gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Tören, Eskişehir Valiliği, Muharip Hava Kuvveleri ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı ile devam etti. Hava Seyrüsefer Binbaşı Emren Savcı, Hava Kuvvetleri adına yaptığı konuşmada, “Eskişehir’imizin kurtuluşunun 99’uncu yıldönümünü kutladığımız bu günü, sonsuza dek dalgalanacak bayrağımızın gölgesinde, sevinç ve gururla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamlı yıldönümü yüce Türk Milleti’ne ve özellikle Eskişehirlilere kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin şiir okuduğu törende, alana atlar ile gelen Asutay Kırımbey Atlı Spor Merkezi ve Karakeçili Akıncı Birliği üyeleri, Vali Ayyıldız’a Türk Bayrağı hediye etti.

Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Dr. Jale Nur Süllü, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukcuoğlu ve diğer belediye başkanları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

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