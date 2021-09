Bu ürünler ‘Teneke Tarlası’nda yetişiyor Toprakla dolu 85 tenekenin içinde farklı sebzeler üretiyor Servet Çelebi: “İhtiyacımız olan her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz”

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Servet Çelebi, 51 yıldır tenekelerin içine toprak doldurarak evinin önünde farklı türden sebzeler yetiştiriyor.

Seyitgazi’de bulunan evinin bahçesinde yeterli alan olmadığı için sebze yetiştirmekte zorluk yaşayan 85 yaşındaki Servet Çelebi, farklı bir fikre imza atarak sebze tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. Civardan getirdiği toprakları tenekelere dolduran Çelebi, 51 yıldır evinin ihtiyacı olan ürünleri yetiştiriyor. İlk başlarda birkaç tenekeyle deneme yapan Çelebi, bugünlerde 85 adet tenekesiyle domates, salatalık, fasulye ve biber gibi sebzeleri üretiyor. Tenekeler sayesinde manav veya markete gitmeye ihtiyaç duymadığını söyleyen 85 yaşındaki Çelebi, eşi Fethiye Çelebi ile birlikte neredeyse her gün mahsul topladığını belirtiyor. Komşularının da onu örnek alarak ürün yetiştirmeye başladığını ifade eden Servet Çelebi, bahçe konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlara teneke kullanmalarını tavsiye ediyor.



“Komşulara da örnek oldum”

İhtiyacı olan her ürünü tenekede yetiştirebildiğini söyleyen Servet Çelebi, “Çevreden getirdiğim toprakları tenekelere dolduruyorum. Onlarla zaman geçiriyorum. Fasulye, salatalık, domates ve acı biber gibi sebzeler yetiştiriyorum. 85 tane tenekem var. Kendi ihtiyacım için yapıyorum. Fazlasını çocuklara ve komşulara veriyorum. Her gün yağmur yağmadığı için sulamak zorunda kalıyoruz. Sulayıp ilgileniyoruz. Sadece burada bulunan tenekelerden yetiştirdiğimiz domatesleri yiyoruz. Sebze almak için markete falan gitmem. Burada hepsini yetiştiriyorum. Komşulara da örnek oldum. Benden sonra hepsi tenekede ürün yetiştirmeye başladı. Hiçbir şeye para vermiyoruz. İhtiyacımız olan her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.



“İlk başta birkaç tane tenekeye ektik ve olduğunu gördük”

Marketten ürün almadan sebzeleri sadece evde yetiştirdiklerinin altını çizen Fethiye Çelebi, “Tohumdan ekiyoruz. Kurutup baharat yapıyorum. Salatalık, domates ve biber gibi ürünler ekiyoruz. İlk başta birkaç tane tenekeye ektik ve olduğunu gördük. Ondan sonra daha fazla üretmeye başladık. Komşularımız bizden görünce yapmaya başladı. Marketten almıyoruz, kendimiz evde yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

