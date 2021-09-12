ESO Akademi gençlere tanıtıldı

Eskişehirli gençlere Eskişehir Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen “ESO Akademi”nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin, sanayici ve iş insanları derneklerinin, gönüllülük esasına göre çalışan kurumların gençlik yapılanmasına dahil olan gençlerin katıldığı tanıtım toplantısı ESO Akademi kampüsü içerisinde yapıldı ve merkezde bulunan birimler gezildi.

“ESO Akademi Tanıtım ve Gençlik Lansmanı” açılışında konuşan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, genel olarak bir diploma problemi olmadığını, bir mesleksizlik problemi olduğunu söyleyerek, toplantıya katılanlara çağrıda bulundu. Kesikbaş, “Bugün ülkemizde olsun, şehrimizde olsun bir diploma sorunu yok. Ancak ciddi bir mesleksizlik problemi var. İstiyoruz ki Eskişehir’imizin evlatları bir meslek sahibi olsun, boşta kimse kalmasın. Sizlerden ricamız burasını şehrimize birlikte tanıtalım. Gençlerimize burayı iyi anlatalım ki gelsinler eğitimler alsınlar, önce iyi insan sonra bir meslek sahibi olarak vatanına, milletine ve şehrine faydalı bireyler olsun. Çünkü şehrimizin evlatları her şeyin en iyisini hak ediyor. ESO Akademi, 2235 yaş arasındaki gençlerimiz için büyük bir fırsat” dedi.

“Köprüden önceki son çıkış”

Ortak paydanın üreterek büyüyen Eskişehir olduğunu ifade eden ESO Başkanı Kesikbaş, “Gençlerimizin, koluna bir altın bilezik takmak zorundayız. ESO Akademi Mesleki Eğitim Merkezi gençlerin eğitim altyapısını karşılayacak nitelikte oluşturuldu. Bir mesleği olmayanlar buradan alacakları eğitimle hayata daha hazır atılabilecekler. Burası neredeyse köprüden önceki son çıkış. Yılda bin kişi eğitim alarak fabrikalarda, işyerlerinde çalışabilecek ya da kendi işini kurmuş girişimciler haline gelecekler. Hem girişimci yetiştirmek hem iş sahibi yapmak hem nitelikli çalışanlar kazanmak en büyük arzumuz” diye konuştu.

“Tüm kursiyerlere eğitim boyunca asgari ücret verilecek”

ESO Akademi’nin Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde 3 bin metrekarelik bir alanda çalışmalar yapacağını kaydeden Kesikbaş, “ESO Akademi’de gençlerimiz 6 aylık uygulamalı mesleki eğitimler alacak. Bu süre boyunca tüm kursiyerlere asgari ücret verilecek ve eğitimler iş garantili olacak, yani eğitimleri tamamlayıp, sınavları verdiğinde iş zaten çoktan hazır olmuş olacak” açıklamasında bulundu.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın yaptığı açılış konuşmasından sonra toplantıya katılanlar ESO Akademi içerisinde bulunan birimleri gezerek bilgi aldı.

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