TÜBİTAK yarışmasında üçüncü olan Halid Yıldırım ödülünü Bakan Yardımcısı Özkan'dan aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜBİTAK yarışmasında üçüncü olan Halid Yıldırım ödülünü Bakan Yardımcısı Özkan'dan aldı

İHA

TÜBİTAK yarışmasında üçüncü olan Halid Yıldırım ödülünü Bakan Yardımcısı Özkan'dan aldı

Eskişehir’de “robot köpek” projesiyle TÜBİTAK 52’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda 3’üncü olan 18 yaşındaki Halid Yıldırım, ödülünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un elinden aldı.
TÜBİTAK 52’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması sergisi ve ödül töreni 2425 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara ATO Congresium fuar ve sergi alanında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarışmada derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmada Eskişehir’den dereceye giren Robotik Kodlama alanında “Kapasitesi ve Kabiliyeti Genişletilebilir Dört Ayaklı Modüler Robotik Araç (Robot Köpek) Tasarımı” projesi ile üçüncü olan Halid Yıldırım’a ödülü, Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından verildi.
Halid Yıldırım, projesine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ödülünü Bakan Yardımcısı Yavuz’dan almanın kendisini gururlandırdığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESO Başkanı Kesikbaş, "Sanayi desteklendikçe büyüme devam edecektir"
YEREL HABERLER ESO Başkanı Kesikbaş, "Sanayi desteklendikçe büyüme ...
EOSB MEGEM’de 3. dönem mezuniyet heyecanı yaşandı MEGEM’de eğitim alan 30 kursiyer mezun olmadan iş sahibi oldu
YEREL HABERLER EOSB MEGEM’de 3. dönem mezuniyet heyecanı ...
Eskişehir’de TIR’la çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de TIR’la çarpışan kamyonun sürücüsü ...
Lahana geçen senenin yaralarını sarıyor Üreticiler bu seneki lahana veriminden memnun
YEREL HABERLER Lahana geçen senenin yaralarını sarıyor Üreticiler bu ...
Eşyalar 3 gündür sokakta
YEREL HABERLER Eşyalar 3 gündür sokakta
'Değerli olan eski eşyalarınızı ucuza satmayın' çağrısı Antikacılar evinde eski eşyaları bulunan vatandaşları uyarıyor
YEREL HABERLER 'Değerli olan eski eşyalarınızı ucuza satmayın' ...
Ahilik Haftası etkinlikleri dua ve ikramlarla başladı
YEREL HABERLER Ahilik Haftası etkinlikleri dua ve ikramlarla başladı
“Anadolu Üniversitesi Yurt Dışı Programları Yaz Okulu Sınavları” tamamlandı
YEREL HABERLER “Anadolu Üniversitesi Yurt Dışı Programları Yaz Okulu ...
Kanalın suyu kesilince çirkin görüntüler ortaya çıktı Sulama kanalına sorumsuzca atılan onlarca alkol şişesi görenleri tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Kanalın suyu kesilince çirkin görüntüler ortaya ...
Eskişehirli sanatçısı Kalınbacak, ‘Gönül Dağı’ dizisinde rol aldı
YEREL HABERLER Eskişehirli sanatçısı Kalınbacak, ‘Gönül Dağı’ ...
Kovalama sonucu yakalandı, üzerinden kokain çıktı
YEREL HABERLER Kovalama sonucu yakalandı, üzerinden kokain çıktı
Vali Ayyıldız "Ahilik yaşama edebini inşa etmiştir"
YEREL HABERLER Vali Ayyıldız "Ahilik yaşama edebini inşa etmiştir"
Çaydanlık ve tencere tamiriyle bir ömür geçirdi
YEREL HABERLER Çaydanlık ve tencere tamiriyle bir ömür geçirdi
(ÖZEL) 6 ayda 30 kilogram vererek ailesinin takdirini topladı 145 kilogram geldiği Obezite Merkezi’nde adeta hayatı değişti Fazla kilolarından kurtulan Burcu Yıldız, “Çok hafifledim, çok özgürüm” “6 ayda 30 kilogram verdim, daha yolun başındayım” “Çocuklarımın gözünde ‘başarıya ulaşmış bir anne’ oldum” Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Diyetisyeni Ahmet Ak: “Kalıcı hayat tarzı değişiklikleri oluşturmayı amaçlıyoruz”
YEREL HABERLER (ÖZEL) 6 ayda 30 kilogram vererek ailesinin takdirini ...
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 - Şanlıurfaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 - Şanlıurfaspor: 0
Eskişehirspor - Şanlıurfaspor: 0-0
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Şanlıurfaspor: 0-0
Eskişehir semalarında akrobasi pilotlarından nefes kesen gösteri
YEREL HABERLER Eskişehir semalarında akrobasi pilotlarından nefes ...
Eskişehirspor taraftarından maça yoğun ilgi
YEREL HABERLER Eskişehirspor taraftarından maça yoğun ilgi
Antika pazarının gözdeleri radyolar oldu
YEREL HABERLER Antika pazarının gözdeleri radyolar oldu
İkinci elde soran çok alan yok
YEREL HABERLER İkinci elde soran çok alan yok
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ilçe gezilerine devam ediyor
YEREL HABERLER Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ilçe ...
Hürriyet İlkokulu “Geleceğin Okulu” olarak akredite edildi
YEREL HABERLER Hürriyet İlkokulu “Geleceğin Okulu” olarak akredite ...
ESO Akademi gençlere tanıtıldı
YEREL HABERLER ESO Akademi gençlere tanıtıldı
Veliler kırtasiye önünde kuyruk oluşturdu
YEREL HABERLER Veliler kırtasiye önünde kuyruk oluşturdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.