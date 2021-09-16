ESOGÜ ile TUSAŞ geleceğin uçak mühendislerini yetiştirecek

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve beraberindeki heyet, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’i makamında ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan ve Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan’ın da katıldığı ziyaret sırasında Rektör Prof. Dr. Şenocak, bu sene ilk defa öğrenci alan ve yoğun ilgiyle karşılanan ESOGÜ Uçak Mühendisliği Bölümü hakkında bilgilendirmede bulundu. TUSAŞ’ın da desteğini alan bölümün ülkemizin en yüksek puanlı dördüncü bölümü olduğu, Eskişehir’in ilk uçak mühendislerini yetiştirmeye başlayacakları bilgisini iletti.

Prof. Dr. Temel Kotil de gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “ESOGÜTUSAŞ Uçak Mühendisliği Eğitiminde İşbirliği Protokolü” kapsamındaki desteklerinin 20212022 Eğitim Öğretim Yılı ile başlayacağını, gereksinimleri karşılamak üzere girişimlerde bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Görüşme sırasında TUSAŞ tarafından ESOGÜ Uçak Mühendisliği bünyesinde bir irtibat odası kurulması, bu odanın tüm donanımının TUSAŞ tarafından sağlanması, öğrencilere Türk uçak sanayiine yönelik ilk çalışmalarını gerçekleştirmeleri yönünde imkân sağlanması konusunda hemfikir olundu. Bu irtibat noktasında yine TUSAŞ tarafından görevlendirilen doktoralı elemanlarca ESOGÜ Uçak Mühendisliği öğrencilerine sanayi danışmanlığı hizmeti verileceği belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak ülkemiz adına ivedi olarak çağdaş uçak mühendislerinin yetiştirilmesinin çok önemli olduğunu kaydederek üstün kalite düzeyinde, dünya çapında akademisyenlerden oluşan bir eğitim ve araştırma grubu kurma amacında olduklarını ifade etti.

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