"Beslediğimiz kedi ve köpeklere her yıl kuduz aşısı yaptıralım" çağrısı

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, kuduza karşı köpek ve kedilerin her yıl aşılanmasının hastalığın insanlara bulaşının engellenmesi açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Beslediğimiz kedi ve köpeklere her yıl kuduz aşısı yaptırarak hayvanlarımızı, kendimizi ve toplumu kuduzdan koruyabiliriz" diye belirtti.

Dr. Bilge “Dünya Kuduz Günü” nedeniyle yapmış olduğu açıklamasında, kuduzun 150’den fazla ülkede görülen ve aşı ile önlenebilir viral bir hastalık olduğunu anlattı. Kuduz virüsünün, merkezi sinir sistemini enfekte ederek ölüme yol açan bir enfeksiyon etkeni olduğunu belirten Dr. Uğur Bilge, "Olguların çoğu Asya ve Afrika kıtasında görülmektedir. Kuduz, hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık olup tilki, kurt ve çakal gibi yabani memeliler ile köpek, kedi, inek, koyun, keçi ve eşek gibi evcil memeli hayvanlarda görülmektedir. İnsan bulaşlarının yüzde 99’undan fazlasında kaynak kuduz köpeklerdir. Kuduzun başlıca bulaşma yolu enfekte hayvanların ısırması veya tırmalamasıdır. Ayrıca, bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalardan da enfekte olmuş hayvanın salyası ile de bulaşabilir” şeklinde anlattı.



"Beslediğimiz kedi ve köpeklere her yıl kuduz aşısı yaptıralım"

Kuduz hastalığının evcil hayvanlarda da görülebileceğine değinen Dr. Uğur Bilge şunları söyledi,

"Kuduz hastalığına ilişkin belirtiler görülmeye başladığında, hastalık hem insanlar hem de hayvanlar için ölümcüldür. Ancak riskli temas sonrasında gerekli tedbirler ivedilikle alındığı zaman hastalığı önlemek mümkündür. Köpek ve kedilerin her yıl aşılanması hastalığın insanlara bulaşının engellenmesi açısından son derece önemlidir. Beslediğimiz kedi ve köpeklere her yıl kuduz aşısı yaptırarak hayvanlarımızı, kendimizi ve toplumu kuduzdan koruyabiliriz. Yukarıda sayılan hayvanlar tarafından ısırıldığında ya da tırmalandığında yara yeri hemen bol su ve sabunla en az 15 dakika süre ile yıkanmalı ve sonrasında hemen en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir. Hekim tarafından kuduz aşısı yapılması uygun görüldüğünde aşıların zamanında ve eksiksiz olarak yaptırılması önem taşımaktadır. Unutmayalım kuduz, hastalığının belirtileri ortaya çıktıktan sonra tedavisi mümkün olmadığından ve genellikle ölümle sonuçlandığından kuduz şüpheli temas durumunda özellikle yara bakımı ile kuduz aşısı ve kuduz antiserumu uygulamaları hayat kurtarıcıdır."

