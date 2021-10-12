(ÖZEL) Ünlü yazar Necdet Özen son yolculuğuna uğurlandı Türkiye’nin ilk Nogayca roman yazarı olan Özen'in baba ocağındaki cenaze törenine çok sayıda Nogay Türkü katıldı Cenazeye katılan Almanya Nogay Türkleri Derneği Başkanı Fatih Polat; "Necdet Özen hem Türk dünyası, hem de Nogay Türkleri için çok kıymetli bir insandı"

Hem Türk dünyası, hem de Nogay Türkleri için önemli bir şahsiyat olan ve Türkiye’nin ilk Nogayca romanını yazan Necdet Özen, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Kozyatağı’nda yaşayan Necdet Özen, Türkiye’deki Nogay Türkleri’nin önde gelen isimlerinden biriydi. Uzun zamandır kalp rahatsızlığı olduğu ve 3 ay önce de anjiyo yaptırdığı öğrenilen Özen, kıdemli başçavuş rütbesiyle jandarmadan emekli oldu. 5 çocuk babası olan 79 yaşındaki Necdet Özen, kalp rahatsızlığına yenik düşerek önceki gün hayatını kaybetti. Özen için, baba ocağı olan Eskişehir'in Alpu ilçesi Rıfkıye (Aktepe) mahallesinde düzenlenen cenazeye ailesi, sevenleri ve çok sayıda Nogay Türkü katıldı.



Türkiye’de ilk Nogayca romanı yazdı

Nogay edebiyatının öncü ismi olan Necdet Özkan, Türkiye’de ilk defa Nogayca roman yazdı. Şontuk, Kömeş ve Akşa Nenem isimli Nogayca romanları yazan Özen, bir de sözlük hazırladı. Hazırlanan Nogayca Sözlük, yakın zamanda basılacaktı.

Almanya Nogay Türkleri Derneği Başkanı Fatih Polat, cenaze için Frankfurt’tan Alpu’nun Aktepe mahallesine geldi. Necdet Özen’in hem Türk dünyası hem de Nogay Türkleri için yerinin çok ayrı olduğunu belirten Polat, “Buraya rahmetli Necdet Özen’in cenazesi için geldik. Rahmetli hem Nogay Türkleri hem de Türk dünyası için çok kıymetli bir insandı. Türkiye’de ilk defa Nogay Türkçesi ile roman yazan araştırmacı bir yazardı. Çok üzgünüz. Hem Türk dünyası hem de Nogay Türkleri için çok büyük bir kayıp oldu. Tüm Türk dünyasının, Nogay Türkleri’nin, ailesinin başı sağ olsun. Allah kendisine rahmet eylesin. Kendisiyle uzun yıllardır tanışıyorduk. Üzgünüz” dedi.

Ankara Nogay Türkleri Derneği yönetim kurulu üyesi olan Abbas Kayabaşı ise cenazeye katılmak için Ankara’dan geldi. Necdet Özen’in Nogay Türkleri için birçok hizmeti olduğunu belirten Kayabaşı, “Ankara’dan geldik. Necdet abimiz Türk dünyasının büyük üstadıydı. Sayılan, sevilen, büyük hizmetleri olan birisiydi. Cenazesine geldik. Allah rahmet eylesin. Yakınlarının başı sağ olsun. Necdet Özen’in Nogay Türkleri’ne çok hizmetleri oldu. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin ilk Nogay yazarı

Eskişehir Nogay Derneği Kurucu Üyesi Muammer Atak ise Necdet Özen’in Nogay dilinde yazdığı kitaplarla Türkiye’nin ilk Nogay yazarı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Büyük Nogay yazarımız rahmetli oldu. Buraya Almanya ve Ankara Nogay derneklerinden temsilciler geldi. Cenazeye katılanlara ayrı ayrı teşekkür ederiz. Nogay Türkleri için büyük bir kayıptır. Nogay dilinde çeşitli kitapları olan Türkiye’nin ilk Nogay yazarını kaybettik. Eskişehir Nogay Türkleri Derneği adına kendisine Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.”

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