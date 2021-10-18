Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Eskişehir’e gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal’ı makamında ziyaret etti.
Sabah saatlerinde Eskişehir’e gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 20212022 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Ardından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret eden Arslan, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.
Vali Ayyıldız’ı ziyaret ettikten sonra Eskişehir Adalet Sarayı’na gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal’ı ziyaret etti. Ziyarette Arslan’a Anayasa Mahkemesi üyeleri de eşlik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.