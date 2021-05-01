STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy
ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz- Furgan (Dk.64 Talha),Bedirhan, Tolga (Dk.80 Kaan),Buğra, Uğur Can (Dk.46 İbrahim Halil),Mevlüt, Emir, Cihangir, Onur Arı, Berkay (Dk.78 Onurhan)
BURSASPOR: Canberk- (Dk.82 Talha) Onur, Emirhan, Burak (Dk.82 Hasan),Çağatay, Taha, Furkan, Kerem (Dk.71 İsmail),Eren (Dk.71 Berat),Tuğbey (Dk.65 Vefa),Hamza
GOLLER: Dk.9 Onur Arı (Eskişehirspor) - Dk.15 ve Dk.77 Tuğbey, Dk.46 Eren, Dk.76 Berat, Dk.90+3 Çağatay (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Tolga, Emir (Eskişehirspor) Kerem, Vefa (Bursaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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