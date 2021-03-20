Eskişehirspor - Adana Demirspor: 1-1
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Burak Pakkan, Deniz Turgut, Mehmet Ali Akkor
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Sezgin Coşkun, Mevlüt Çelik (Dk. 90 Emir Yıldız),Furkan Balaban, Selman Çiftkanatlı, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat (Dk. 84 Berkay Tanır),Onur Bayramoğlu (Dk. 64 Tolga Yakut),Buğra Çağlıyan, Kaan Gaman, Onur Arı (Dk. 64 İbrahim Halil Öner)
Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Sinan Kurt (Dk. 61 Rangel),Okan Alkan, Mehmet Akyüz (Dk. 81 Volkan Şen),Süleyman Koç (Dk. 61 Berk Yıldız),Yunus Akgün, Hasan Kılıç (Dk. 82 Traore),Sedat Şahintürk (Dk. 75 Emircan Altıntaş),Gökhan İnler, Rassoul
Goller: Dk. 89 Emircan Altıntaş (Adana Demirspor),Dk. 90+4 Sezgin Coşkun (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 58 Okan Alkan, Dk. 88 Berk Yıldız, Dk. 90+5 Yunus Akgün (Adana Demirspor),Dk. 82 Cengiz Alp Köseer, Dk. 90+2 Selman Çiftkanatlı (Eskişehirspor)
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