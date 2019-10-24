Paland\u00f6ken, yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, kamuya olan bor\u00e7lar\u0131n zaman\u0131nda \u00f6denmesini sa\u011flamak amac\u0131yla uygulanan gecikme zamlar\u0131n\u0131n gerekli ancak bu oranlar\u0131n y\u00fcksek oldu\u011funu savundu. Vergi ve SGK primi gibi kamu alacaklar\u0131na uygulanan gecikme zamm\u0131 oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 2 oldu\u011funu an\u0131msatan Paland\u00f6ken, Gecikme zamm\u0131 oran\u0131 bu kadar y\u00fcksek olursa esnaf\u0131n borcunu bir daha \u00f6demesi neredeyse imkans\u0131z hale gelir. Bu y\u0131l\u0131n tahakkuk\/tahsilat oranlar\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda da bu durumu daha iyi anl\u0131yoruz. de\u011ferlendirmesinde bulundu. Paland\u00f6ken, y\u0131l\u0131n 9 ay\u0131nda kurumlar vergisinin y\u00fczde 17 sinin, gelir vergisinin de y\u00fczde 37 sinin \u00f6dendi\u011fine dikkati \u00e7ekerek, \u015funlar\u0131 kaydetti: Vergi ve SGK primi bor\u00e7lar\u0131nda yap\u0131land\u0131rma beklentisi olu\u015ftu. Esnaf hi\u00e7bir zaman devlete bor\u00e7lu kalmak istemez ancak kal\u0131c\u0131 reformlardan sonra yap\u0131land\u0131rmalara ihtiya\u00e7 ortadan kalkar. Gecikme zamm\u0131 oran\u0131n\u0131n bu kadar y\u00fcksek olmas\u0131 da esnaf\u0131 bor\u00e7 yap\u0131land\u0131rmaya kadar g\u00f6t\u00fcren bir sonu\u00e7tur. Bu oran\u0131n enflasyonun y\u00fczde 50 fazlas\u0131n\u0131 ge\u00e7meyecek \u015fekilde belirlenmesinde b\u00fcy\u00fck fayda var. \u00a0 \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri\r \r \r \r \r \u00a0