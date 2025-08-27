Esra Erol ne zaman başlıyor? İşte Esra Erol yeni sezon tarihi
ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Esra Erol'da yeni sezon için hazırlıklarını tamamlıyor. Her bölümüyle izleyicinin ilgisini çeken program, 2025 sezonunda da canlı yayınlarla ekranlarda olacak. Peki, merakla beklenen Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
Hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Esra Erol’da, yeni sezonuyla geri dönüyor. ATV’nin gündüz kuşağında uzun yıllardır yer alan yapım, yeni bölümlerinde yine dikkat çeken dosyaları ve hikâyeleri ele alacak. Peki, Esra Erol’da 2025 sezonu hangi tarihte başlayacak? Detaylar haberimizde...
ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Esra Erol'da yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıllara bakıldığında Esra Erol'da programının Eylül ayında başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.
Görseller: ATV