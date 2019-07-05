"Tuba kendini kanıtlamış bir oyuncu"

İHA'nın haberine göre, başarılı sunucu Esra Erol, eşi Ali Özbir'in hem doğum gününü, hem de 9. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Ünlü sunucu Esra Erol, Instagram hesabından eşinin doğum günü ve evlilik yıl dönümleri nedeniyle iki ayrı paylaşım yaptı.

2 Temmuz 2010 tarihinde evlenen Esra Erol ve Ali Özbir, 9. evlilik yıl dönümlerini özel bir geceyle Bodrum Yalıkavak’ta kutladı. Aynı zamanda Ali Özbir'in de doğum günü olan 2 Temmuz'da Esra Erol, çocuklarıyla birlikte eşinin doğum gününü kutladı. Erol, doğum günü fotoğrafını ise "İyi ki doğdun babamız" notuyla paylaştı.

FENERBAHÇELİ OYUNCULAR DA DOĞUM GÜNÜNE KATILDI

Akşam ise ünlü çift, evlilik yıl dönümlerini ve doğum gününü yakın arkadaşlarının katıldığı bir davetle kutladı. Davete Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel ve eşi ile Fenerbahçe Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu da katıldı.

Esra Erol, evlilik yıl dönümü kutlamasından pozları, "Yol arkadaşım" notuyla paylaştı.