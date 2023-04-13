Estonya’dan göç ediyordu, Türkiye’de ilk kez yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Estonya’dan göç ediyordu, Türkiye’de ilk kez yakalandı

Antalya'da 1 ayda 51 farklı türde 2 bin 500 kuş halkalandı. Çalışmalar çerçevesinde ilk kez ağaç incir kuşu (Anthus trivialis), Estonya'dan göç ettiği sırada Türkiye'de yakalanan kuşlardan oldu

Estonya’dan göç ediyordu, Türkiye’de ilk kez yakalandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Antalya'nın Serik ilçesindeki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda 2023 ilkbahar çalışması başladı.

İHA'nın haberine göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Serik Belediye arasında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik uygulamalı çevre eğitimi verilmesi amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde, 2023 Kuş Halkalama İstasyonu ilkbahar çalışması Boğazkent Mahallesinde başladı.

İstasyonda yakalanan kuşlar, halkalama çalışmaları ile kuşların tür tanımı, cinsiyet ve yaş belirleme, kanat ve kuyruk ölçümleri, ağırlık ve yaş oranı, tüy değişme durumu ile veriler elde edildikten sonra tekrar yaşam alanlarına geri bırakılıyor.

Yapılan protokol ile kuş halkalama istasyonuna gelen öğrenciler de yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi alarak, ilk defa doğada bulunan kuşları yakından tanıma fırsatı buluyor.

6 farklı ülke halkalı kuş yakaladıklarını ve ilk defa Estonya'dan göç eden ağaç incir kuşunun geri bildirimini aldıklarını belirten Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Hakan Karaardıç, "Bu yıl farklı durumlara rağmen Mart sonunda başlayan kuş göçleri Nisan ayında hızlı bir şekilde devam ediyor.

Bu aybaşından itibaren yaklaşık 2 bin 500 kuş yakalanarak halkalandı. Ölçümlerini yaptığımız kuşları tekrar özgürlüklerine kavuşturduk. Yaptığımız çalışmalarda güzel sürprizler, geri dönüşümler oldu. Bu yaptığımız asıl çalışmaların kuş göçlerinin rotalarını, nereye ve ne kadar sürede gittiklerini ve buna benzer verileri elde etmek.

6 tane farklı ülke halkalı kuş yakaladık. Bu durum bizi ayrıca motive eden unsurlardı. İlk defa ağaç incir kuşunun geri bildirimini aldık. Estonya halkalı bu kuşumuz, buradan üreme alanları olan Estonya ve çevresinde ki bölgelere göçüne devam etmeye başladılar. Bunun yanında Macaristan halkalı 2 tane farklı türden kuş yakalandı. Muhtemelen İsrail kuş halkalama istasyonunda ilkbahar çalışmalarında halkalanan 3 tane ayrı kuş tekrar yakalandı. Bu da Afrika'dan Kuzeye giden kuş rotalarını daha iyi anlamamız açısından önemli" dedi.

Türkiye'nin göçmen kuşlar açısından önemli bir ülke olduğunun altını çizen Dr. Karaardıç, "Burada şu eksiklikte ortaya çıkıyor. Türkiye büyük bir coğrafya ve göçmen kuşlar açısından çok önemli bir ülke. Akdeniz bölgesi üzerinde tek kuş halkalama istasyonuyuz. Önümüzde ki yıllarda inşallah ülkemizin batı ya da farklı bölgelerinde yeni kuş halkalama istasyonlarda açılıp organize edilirse geri bildirimlerin sayısı artacak. Böylelikle ülkemizin hangi güzergahından kuş göçleri gerçekleşiyor, nerede önemli konaklama ve dinlenme alanları bunları daha iyi belirleme şansımız olacak" şeklinde konuştu.

İstasyonda yerli ve yabancı birçok kişinin gönüllü olarak çalışmalara destek verdiğini belirten öğretim görevlisi Dr. Karaardıç, "Her geçen gün gönüllü olarak kuş halkalama istasyonumuza gelmek isteyen yabancı ve Türk insan sayısı artıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Farkındalığı da oluşturmak adına kuşlar üzerinden doğanın önemini anlama adına önemli" ifadesini kullandı.

Kuş halkalama istasyonuna gelerek doğada yaşayan kuşlar hakkında bilgi alan ve yakından tanıma fırsatı bulan öğrencilerden Eylül Melike Keskin, "Kuşları gördük, onların nereden geldiklerini öğrendik. Doğayı gördük gayet iyiydi, ilk defa gördüm ve ilgimi çekti" dedi.

Zeynep Karasoy da, "İlk defa böyle kuşlar gördüm. Kuşları görünce etkilendim çok güzeldi. Zaten hayvanları seven birisiyim" şeklinde konuştu. Hazal Demir Temel ise, "Bugün buraya kuşları incelemek için geldik. Kuşlar baya ilgimi çekti. Ayaklarında ki halkalar baya ilgimi çekti daha önce hiç görmemiştim. Bu yüzden kuşlara karşı daha özenli davranacağım. Hiç bu kadar kuşları yakından tanımamıştım ve incelememiştin. Benim için çok iyi oldu" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dülük Antik Kenti turizme kazandırılacak
YAŞAM Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti turizme ...
Son dakika: İzmir'de Yavuz Kitabevi 110 yaşında! Soyisimlerini Atatürk koymuştu
YAŞAM Soyadlarını Atatürk koydu! O kitapçı 110 yaşında
En sevdiğiniz renk nasıl biri olduğunuzu ortaya çıkarıyor! İşte renklere göre kişilik analizi...
YAŞAM En sevdiğiniz renk nasıl biri olduğunuzu ortaya ...
Kedilerin dokuz canlı olduğu söylentisi nereden geliyor? Gerçekten dokuz canlılar mı?
YAŞAM Kediler gerçekten dokuz canlı mı?
Çiğ et yıkanır mı, çiğ eti yıkamanın zararları nelerdir? Çiğ eti yıkamak sağlıklı mı, çiğ eti yıkamanın sağlığa etkileri
YAŞAM Çiğ eti yıkamak sağlıklı değil!
Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Öyle faydaları var ki şimdiye kadar yapmadığınıza pişman olacaksınız
YAŞAM Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Öyle faydaları ...
İtalyan mutfağının en lezzetli 26 yemeği
YAŞAM İtalyan mutfağının en lezzetli 26 yemeği
Ruhunuza iyi gelecek seyahat trendleri
YAŞAM Ruhunuza iyi gelecek seyahat trendleri
Günlük burç yorumları! (13 Nisan 2022)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 12 Nisan Salı! İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
YAŞAM 12 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.