Pratik ve lezzetli tariflerin başında gelen karamelli Etimek Tatlısını yapacağız birlikte. Çay saatlerinde misafirlerinize ikram edeceğiniz çok hafif ve beğeneceklerini umduğum bir tatlıdır.
Etimek tatlısının şerbeti için gereken malzemeler:
- 2 su bardağı toz şeker
- 3 bardak su
Etimek tatlısının şerbetinin yapılışı:
Ocağa aldığımız tencerenin içine 2 su bardağı toz şekeri koyup orta derecede şekerler yanana kadar karıştırıyoruz.
Daha sonra 3 bardak su ilave ediyoruz. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz.
Fırın tepsisine etimekleri düzgün bir şekilde diziyoruz.
Kaynar olan şerbeti, etimeklerin her tarafına gelecek şekilde döküyoruz.
Kreması için gereken malzemeler:
- 1 su bardağı soğuk süt
- 1 paket kremşanti (kakaolu veya sade)
Kremasının Yapılışı:
Bir kaseye süt ve kremşantiyi aktarıp mikser yardımı ile hızlı devirde köpürene kadar çırpın.30 dakika buzdolabında bekletin.
Etimek tatlısının muhallebisi için gerekli malzemeler:
- 1 kilo süt
- 1 bardak toz şeker
- 1 çorba kaşığı nişasta
- 1 çorba kaşığı un
- 1 paket vanilya
Etimek tatlısının muhallebisinin yapılışı:
- Bir tencerenin içine 1 kilo süt, 1 çorba kaşığı nişasta, un ve şekeri ekleyelim.
- Bir çırpıcı yardımı ile sürekli karıştırarak muhallebimizi pişirelim.
- Kaynamaya başlayan muhallebimizin içine, 1 paket vanilya ve tereyağını katalım.
- Bir iki taşım daha kaynattıktan sonra muhallebimiz sıcakken etimeklerin üzerine eşit gelecek şekilde dökelim.
- En son buzdolabında beklettiğimiz kremşantiyi de spatula yardımı ile eşit şekilde yayalım.
- Arzuya göre üzerine tarçın, hindistan cevizi veya şamfıstığı serpebiliriz.
- Afiyet olsun...
Püf Noktası:
Topaklanmayı önlemek için önce mikser yardımı ile sütle unu karıştıralım.
Muhallebimizi ocaktan aldıktan sonra karıştırmaya 1-2 dakika devam edin. Kaymak tutmasın.
Vanilya ve yağını ocaktan almaya yakınken katın.
YORUMLAR