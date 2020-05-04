etsiz çiğ köfte tarifi

Daha çok Adana yöresine ait, eşsiz etsizçiğ köfte tarifini sizlerle paylaşacağım. Hazır almaktansa evde kendi ellerimizle hazırladığımız çiğ köftemizi, misafirlerimiz çok severek yiyecekler.
Etsiz Çiğ Köfte Malzemeler:
- Yarım kilo Esmer ince bulgur
- 2 adet soğan
- 3 yemek kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı biber salçası
- 4 adet yeşil soğan
- Yarım demet maydanoz
- Bir su bardağı zeytinyağı
- 200 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- Bir buçuk yemek kaşığı pul biber
- 2 yemek kaşığı isot
- 1 tatlı kaşığı toz biber
- 1 tatlı kaşığı nane
Etsiz Çiğ Köfte Yapılışı:
- İlk önce ince bulgurumuzu, doğranmış soğanla iyice yumuşayana kadar yoğuralım.
- Yoğurma kabına aldığımız salça ve yağı birbirine karıştırıp bulgurumuzun içine katalım.
- Bu şekilde yoğurmaya devam edelim.
- Bu malzemeler birbirine iyice geçtikten sonra nar ekşisi ve baharatları ekleyerek yoğurma işlemine devam edelim.
- En son yeşillikler de eklediğimiz bu harcı daha fazla öldürmeden, yoğurup servis tabaklarına dizerek sunuma hazır hale getirelim.
- Afiyet olsun...
Not: Eğer biber salçalı tuzlu ise, hiç tuz eklemeden de bu tarifi yapabilirsiniz
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