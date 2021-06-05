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EURO 2020'de B Grubu

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika, Rusya, Danimarka ve Finlandiya mücadele edecek

EURO 2020'de B Grubu
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada B Grubu maçları, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı ve Rusya'daki Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak.

FIFA dünya sıralamasının ilk sırasında bulunan Belçika, yıldız oyuncuları ve dinamik futboluyla grubun favorisi konumunda bulunuyor.

BELÇİKA

Daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve en iyi derecesini, 1980 yılında 2. olarak elde eden Belçika, bu turnuvada Kevin De Bruyne önderliğindeki güçlü jenerasyonuyla sonuca gitmek istiyor.

Elemelerde I Grubu'nu 10'da 10 yaparak lider olarak tamamlayan Belçika, rakip ağları 40 kez sarsarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Elemelerde 7 gole imza atan Inter'in golcüsü Romelu Lukaku, bu şampiyonada teknik direktör Roberto Martinez'in en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Son katıldığı EURO 2016'ya son 16 turunda Galler'e 3-1 yenilerek veda eden Belçika'nın bu şampiyonada öne çıkması beklenen diğer yıldız oyuncusu Youri Tielemans olarak görülüyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Leicester City'de gösterdiği performansla dikkati çekmişti.

RUSYA

Daha önce 11 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve 1960'ta düzenlenen ilk turnuvayı Sovyetler Birliği döneminde kazanmayı başaran Rusya, bu başarısını tekrarlamak istiyor.

Elemelerde I Grubu'nda çıktığı 10 maçın 8'ini galip tamamlayan Rusya, sadece Belçika'ya 2 maçta da kaybetmişti. 33 kez rakip fileleri sarsan Rusya, kalesinde 8 gol gördü.

Elemelerde 9 gol atarak takımının önemli skor yükünü çeken Artem Dzyuba, Rusya'nın en önemli gol ayağı olarak sahada yerini alacak.

Son katıldığı EURO 2016'ya grup aşamasında veda eden Rusya'da, Spartak Moskova'nın 24 yaşındaki golcü oyuncusu Aleksandr Sobolev'in de ön planda olması bekleniyor.

DANİMARKA

Daha önce 8 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve Yugoslavya'nın yerine dahil edildiği 1992'deki turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Danimarka, bu turnuvada da bir sürpriz daha yaparak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Elemelerde D Grubu'nda çıktığı maçlarda 4 galibiyet 4 beraberlik alan Danimarka, rakip filelere 23 gol bırakırken, kalesinde 6 gol gördü.

Elemelerde 5 gole adını yazdıran Inter'in yıldız oyuncusu Christian Eriksen, takımın en önemli kozlarından biri olarak sahada olacak.

Son katıldığı EURO 2012'de grup aşamasında veda eden Danimarka'da, İtalya'nın Bologna takımında forma giyen 21 yaşındaki Andreas Skov Olsen, turnuvada adını duyurma potansiyeline sahip oyuncular arasında yer alıyor.

FİNLANDİYA

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren Finlandiya, turnuvaya renk katarak taraftarlarına keyifli bir şampiyona yaşatmak istiyor.

Elemelerde J Grubu'nda çıktığı maçlarda 6 galibiyet 4 mağlubiyet alan Finlandiya, rakip ağları 16 kez sarsarken kalesinde 10 gol gördü.

Elemelerde 10 gole imza atan Teemu Pukki, takımının sahadaki lider oyuncusu olacak.

KADROLAR

- Belçika:

Kaleciler: Thibaut Courtois (Real Madrid),Simon Mignolet (Club Brugge),Matz Sels (Strasbourg).

Defans: Toby Alderweireld (Tottenham),Dedryck Boyata (Hertha Berlin),Timothy Castagne (Leicester),Jason Denayer (Lyon),Thomas Meunier (Dortmund),Thomas Vermaelen (Vissel Kobe),Jan Vertonghen (Benfica)

Orta Saha: Nacer Chadli (Başakşehir),Yannick Carrasco (Atletico Madrid),Kevin De Bruyne (Manchester City),Leander Dendoncker (Wolverhampton),Eden Hazard (Real Madrid),Thorgan Hazard (Dortmund),Dennis Praet (Leicester City),Youri Tielemans (Leicester City),Hans Vanaken (Club Brugge),Axel Witsel (Dortmund)

Forvet: Michy Batshuayi (Crystal Palace),Christian Benteke (Crystal Palace),Jeremy Doku (Rennes),Romelu Lukaku (Inter),Dries Mertens (Napoli),Leandro Trossard (Brighton)

- Rusya:

Kaleciler: Yuri Dyupin (Rubin),Matvei Safonov (Krasnodar),Anton Shunin (Dinamo Moskova)

Defans: Igor Diveev (CSKA Moskova),Georgi Dzhikiya (Spartak Moskova),Mario Fernandes (CSKA Moskova),Vyacheslav Karavaev (Zenit),Fedor Kudryashov (Antalyaspor),Andrei Semenov (Akhmat)

Orta Saha: Dmitri Barinov (Lokomotiv Moskova),Denis Cheryshev (Valencia),Daniil Fomin (Dinamo Moskova),Aleksandr Golovin (Monaco),Daler Kuzyaev (Zenit),Andrei Mostovoy (Zenit),Maksim Mukhin (CSKA Moskova),Magomed Ozdoev (Zenit),Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moskova),Yuri Zhirkov (Zenit),Roman Zobnin (Spartak Moskova)

Forvet: Artem Dzyuba (Zenit),Aleksei Ionov (Krasnodar),Denis Makarov (Rubin),Aleksei Miranchuk (Atalanta),Aleksandr Sobolev (Spartak Moskova),Anton Zabolotny (CSKA Moskova)

- Danimarka:

Kaleciler: Jonas Lössl (Midtjylland),Frederik Ronnow (Schalke 04),Kasper Schmeichel (Leicester City).

Defans: Joachim Andersen (Fulham),Nicolai Boilesen (Copenhagen),Andreas Christensen (Chelsea),Mathias Jorgensen (Copenhagen),Simon Kjaer (Milan),Joakim Maehle (Atalanta),Jens Stryger Larsen (Udinese),Jannik Vestergaard (Southampton).

Orta Saha: Anders Christiansen (Malmö),Thomas Delaney (Dortmund),Christian Eriksen (Inter),Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham),Mathias Jensen (Brentford),Christian Norgaard (Brentford),Robert Skov (Hoffenheim),Daniel Wass (Valencia).

Forvet: Martin Braithwaite (Barcelona),Andreas Cornelius (Parma),Mikkel Damsgaard (Sampdoria),Kasper Dolberg (Nice),Andreas Skov Olsen (Bologna),Yussuf Poulsen (Leipzig),Jonas Wind (Copenhagen)

- Finlandiya:

Kaleciler: Lukas Hradecky (Leverkusen),Anssi Jaakkola (Bristol Rovers),Jesse Joronen (Brescia)

Defans: Paulus Arajuuri (Pafos),Robert Ivanov (Warta Poznań),Thomas Lam (Zwolle),Daniel O'Shaughnessy (HJK),Jukka Raitala (Minnesota United) , Joona Toivio (Häcken),Jere Uronen (Genk),Nicholas Hämäläinen (QPR),Sauli Väisänen (Chievo)

Orta Saha: Nikolai Alho (MTK ),Fredrik Jensen (Augsburg),Glen Kamara (Rangers),Joni Kauko (Esbjerg),Robin Lod (Minnesota United),Rasmus Schüller (Djurgarden),Pyry Soiri (Esbjerg),Tim Sparv (Larissa),Robert Taylor (Brann),Onni Valakari (Pafos)

Forvet: Marcus Forss (Brentford),Lassi Lappalainen (Montreal),Joel Pohjanpalo (Union Berlin),Teemu Pukki (Norwich)

- Maç takvimi:

12 Haziran (TSİ: 19.00): Danimarka-Finlandiya (Parken Stadı-Kopenhag)

12 Haziran (TSİ: 22.00): Belçika-Rusya (Saint Petersburg Stadı-Saint Petersburg)

16 Haziran (TSİ: 16.00): Finlandiya-Rusya (Saint Petersburg Stadı-Saint Petersburg)

17 Haziran (TSİ: 19.00): Danimarka-Belçika (Parken Stadı-Kopenhag)

21 Haziran (TSİ: 22.00): Finlandiya-Belçika (Saint Petersburg Stadı-Saint Petersburg)

21 Haziran (TSİ: 22.00): Rusya-Danimarka (Parken Stadı-Kopenhag

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