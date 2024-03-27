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        EURO 2024 öncesi tatsız provalar

        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında oynadığı Macaristan ve Avusturya maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda 7 gol yiyen ay-yıldızlılar, rakip ağları ise sadece 1 kez gol attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 13:45 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:45
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        Almanya’da 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024 öncesi A Milli Futbol Takımı, özel maçlarda Macaristan ve Avusturya ile karşı karşıya geldi.

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        Milliler, 22 Mart Cuma günü Puskas Arena’da mücadele ettiği Macaristan’a 1-0'lık skorla kaybetti. Ay-yıldızlılar, son olarak da dün Ernst Happel Stadyumu’nda karşılaştığı Avusturya’ya da 6-1'lik skorla mağlup oldu.

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        EURO 2024’in başlamasına yaklaşık 2.5 ay kala oynadığı iki hazırlık maçından da yenilgiyle ayrılan A Milliler, tatsız bir hazırlık dönemi geçirdi.

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        Montella’nın ikinci mağlubiyeti

        Teknik Direktör Vincenzo Montella idaresindeki Türkiye, altıncı maçına Avusturya karşısında çıktı. Montella yönetiminde ilk maçında EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda Hırvatistan karşısında çıkan kırmızı-beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

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        Bir sonraki maçta da yine Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya’yı 4-0’la geçen milli takım, hazırlık karşılaşmasında ise Almanya’yı 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

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        Elemelerde Galler ile de 1-1 berabere kalan Türkiye, Montella'nın takımın başına geçtikten sonraki ilk yenilgisini ise Macaristan ile oynanan hazırlık mücadelesinde 1-0’lık skorla aldı. Son olarak Avusturya’ya da 6-1 kaybeden 49 yaşındaki teknik adam, üst üste iki mağlubiyet yaşamış oldu.

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        Milli Takım 235. yenilgisini yaşadı

        Avusturya karşılaşmasıyla birlikte toplamda 624. maçına çıkan Türkiye, 235. yenilgisini yaşadı. A Milliler, 341’i resmi, 283’ü özel olan bu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 de yenilgi aldı. Bu maçlarda 852 gol atan milliler, filelerinde ise 895 gole engel olamadı.

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        2021’den sonra ilk kez 6 gol yedi

        Hazırlık maçında Avusturya’ya 6-1 mağlup olan Türkiye, yaklaşık 3 yıl sonra aynı senaryoyu yaşadı. Dünya Kupası Elemeleri D Grubu’nda 7 Eylül 2021 tarihinde Hollanda’ya 6-1 kaybeden ay-yıldızlılar, o tarihten sonra ilk kez ağlarında 6 gol gördü.

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        İtalya ve Polonya ile karşılaşacak

        Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na hazırlık çerçevesinde son özel maçlarını ise İtalya ve Polonya’ya karşı oynayacak.

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        4 Haziran 2024’te Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda TSİ 22.00'de İtalya ile mücadele edecek olan A Milli Takım, 10 Haziran’da da deplasmanda Polonya’yla oynayacak.

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