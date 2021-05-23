Hollanda'nın ev sahipliğinde 39 ülkenin katıldığı Eurovision şarkı yarışmasının büyük finali yapıldı. 45 ülkeden canlı yayınlanan Eurovision 2021, ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edildi.

Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Eurovision, bu yıl virüs tedbirleri altında Hollanda'da düzenlendi.

Seyircilerin salona girebilmesi için, son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucunu göstermelerinin zorunlu kılındığı gecede, finalde yarışacak olan 20 ülke belirlenmiş oldu.

FİNALDEKİ BÜYÜK BEŞLİ VE DİĞER FİNALİSTLER

Her yıl, ev sahibi ülke ile birlikte ‘Büyük Beşli’ olarak tabir edilen Almanya, Britanya, Fransa, İspanya ve İtalya direkt olarak dev finale katılıyor. 2019'da birinciliği elde eden Hollanda, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkını kazandı ve bu sebeple finallere doğrudan katıldı.

İşte finale kalan 26 ülkenin tam listesi;

Güney Kıbrıs, Arnavutluk, İsrail, Belçika, Rusya, Malta, Portekiz, Sırbistan, Britanya, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, İspanya, Moldova, Almanya, Finlandiya, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, Norveç, Hollanda, İtalya, İsveç, San Marino.

EUROVİSİON 2021 KİM, HANGİ ÜLKE KAZANDI?

Hollanda'da bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazandı.

HANGİ ÜLKE KAÇINCI OLDU?

Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti.

Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.

Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu.