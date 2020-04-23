İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçeye bağlı Ovaazatlı Mahallesinde kontrol yapan jandarma ekipleri, 14 günlük ev karantinasında olan aynı aileden A.B. (36) ile S.B. (58)’yi dışarıda gördü.

Şüpheli hareketlerde bulunan şahısların kimlik kontrolünü yapan jandarma ekipleri, şahısların karantinada olduğunu ve ilçe merkezine akrabalarının yanına gideceğini tespit etti. Her iki şahsa 3 bin 18 TL para cezası kesen ekipler, A.B ve S.B’yi sağlık kontrollerinin yapılması ve yeniden karantinaya alınmaları için hastaneye teslim etti.