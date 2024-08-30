Eva Herzigova'dan cesur Venedik stili
1990'ların Marilyn Monroe'su olarak anılan Eva Herzigova, Venedik Film Festivali'ndeki 'Maria' filmi prömiyerinde cesur stiliyle öne çıktı
Dünyaca ünlü Çek model Eva Herzigova, 81'inci Venedik Film Festivali'nde 'Maria' filminin galasına katıldı.
51 yaşındaki ünlü yıldız, vücudunu saran transparan bir çorap kostümle kırmızı halıda cesur bir görünüm sergiledi.
Eva Herzigova'nın boyundan bağlamalı mayo görünümlü kostüm detayı dikkat çekti.
Modellik kariyerine 1989'da Prag'da 16 yaşındayken kazandığı bir güzellik yarışmasıyla başlayan Eva Herzigova, geride bıraktığı modellik kariyerine rağmen hâlâ bakışları üzerinde toplamayı başarıyor.
1990'ların Marilyn Monroe'su olarak anılan Eva Herzigova, 'Maria' filminin başrol oyuncusu Angelina Jolie'den sonra kırmızı halının en beğenilen ismi oldu.
Angelina Jolie'nin Haluk Bilginer ile başrolleri paylaştığı 'Maria', dünyanın en büyük opera sanatçısı Maria Callas'ın 1970'lerin Paris'indeki son günlerindeki hayat hikâyesini konu alıyor.