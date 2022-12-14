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Evcil hayvanlara çip takılması artık zorunlu

Evcil hayvanlara çip takılması zorunluluğunu getiren yasa gereği son tarih 31 Aralık. Yeni yılda çip taktırmayan evcil hayvan sahipleri ceza ödeyecek. Peki bu işlem nasıl oluyor ve niçin gerekli? Ve tabii ne kadar ücret ödenecek? Habertürk’ten Mesut Toptan, kişisel deneyimlerinden yola çıkıp yazdı

Evcil hayvanlara çip takılması artık zorunlu
Evimizdeki kediçipler
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Evcil hayvanlara çip takılması zorunluluğunu duyduğunuzda çocuğunu hastaneye götürecek ebeveyn telaşına benzer bir hisse kapılabilirsiniz. Acaba canı yanacak mı, yan etkisi olacak mı? Pandemi tecrübesinden yeni çıkmışken aşı ile ilgili yakın çevrenizden dahi duyabildiğiniz ‘hurafe’ler de kulağınızda çınlayabilir. Bu bir aşı değil ama sevimli dostunuzun vücuduna bir enjektör ile sahiden çip zerk edilecek!

Lozan ve Sofi
Lozan ve Sofi

Biri 3 yaşında 3 renk bir tekir, diğeri daha 1 yaşını doldurmamış erkek bir sarman sahipleri (ya da onlar bizim sahibimiz) olarak son tarih olarak belirlenen 31 Aralık’ı geçirmemek için veteriner arkadaşımız Burak Yılmaz'ı evimize davet ettik. Tabii böyle bir şansa sahip değilseniz sevimli dostlarınızı veterinere götürmeden önce randevu almanızda fayda var. Talep yoğunluğu nedeniyle elde çip kalmamış olabilir.

Sıkça didişen bu iki dostumuz, veterineri görünce koltuğun altında omuz omuza bir dayanışma içine girdi. “Önden bayanlar” prensibi ile Sofi’yi veteriner hekimin ellerine teslim ettik. Biraz canının acıyabileceği konusunda bizi önceden uyarmıştı. Yine de kalın iğneli enjektörü elinde gördüğümüzde biz de biraz irkildik. Çünkü çip o iğne ile yerleştirilecekti. Beklediğimiz gibi işlem tamamlandığında acı bir miyavlama ile olay mahallinden uzaklaştı. Sıra, evin küçüğü olmasına rağmen kocaman kuyruğu ile kilolu vücudu daha da devasa bir görünüm kazanan Lozan’a gelmişti. Kızıp veterineri dahi yere sereceğini beklerken hiç tepki göstermeyerek hepimizi şaşırttı.

ÇİP İÇİN EN AZ 2 AYINI DOLDURMALI

Korkulacak bir şey olmadığı konusunda ikna olmuştuk. Nitekim Veteriner Hekim Yılmaz da, çok zorunlu bir hal olmadığı sürece anestezi gerektirmeyen bu işlemin sonrasında ufak bir acı oluştuğunu, başka da bir sorun yaşanmadığını söyledi. Uygulamanın yapıldığı bölgede de herhangi bir apse ya da enfeksiyon bugüne dek görülmemiş. Zorunlu olması yeni ama çip uygulaması 10 yıldır Türkiye'de yapılıyormuş. Çip takılması için bir yaş sınırı yokmuş ama en az 2 ayını doldurmuş olmasında yarar varmış.

YIL SONUNA KADAR YAPMAYANA CEZA

Çiplerin numaralarının yer aldığı barkodları ilgili yere özenle yapıştırdığı karneleri bize teslim eden veterinerimiz “Aman kaybetmeyin” diye sıkı sıkı tembihledi. Bu yıl sonuna kadar çip taktırmayanlar 1634 lira ceza ödeyecekse kaybedenlerin de yeniden çıkarması belli ki pahalıya mal olacak. Bu arada çip taktırmanın ücreti ilçe tarım müdürlüklerinde 75 TL olarak belirlendi. Veterinerinizde bu işlemi yaptırmak için ödeyeceğiniz ücret 300 TL’yi bulabilir. Bunun için de fiyat bilgisi almanızda fayda var.

&Ccedil;ip bu enjekt&ouml;r ile takılıyor. Yeni tip karne de bu şekilde g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor.
Çip bu enjektör ile takılıyor. Yeni tip karne de bu şekilde görülüyor.

PİRİNÇ TANESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE ÇİP

Çipin nasıl takıldığını dikkatli gözlerle takip ettikten sonra kontrol ettiğimiz karnede “scapula” ifadesini gördük. Kürek kemiğinin Latince karşılığı idi ve çipin takıldığı yeri ifade ediyordu. Peki bu çipin bir kullanım süresi var mıydı? Öyle ya işin içine teknoloji girince bir ömrü, şarjı vs olabileceği akla geliyor. Pirinç tanesi büyüklüğünde olan bu çipin pasif olduğu için ömürlük olduğunu öğrendik. Pasif olmasından kasıt da, bilgi gönderimi yapmaması. Yani ihtiyaç anında özel bir okuyucu ile çipte bulunan kimlik bilgilerine erişilebiliyor.

KAYBOLMALARI HALİNDE BULUNACAK

Bu kimlik bilgileri de yine karneye işlenmiş olan sahibinin telefonu ile eşleştiriliyor. Bunun için telefonumuza bir kod gönderileceğini ve bu kodun kedilerimize takılan çiplere ait barkod numaraları ile eşleştirileceğini söyledi veterinerimiz. Bu, şu demek oluyor; olur da kedilerimizden biri evden kaçar da yolunu bulamazsa, bulunduğu ve bir ev kedisi olduğu anlaşıldığı takdirde yetkililerce çip kontrolü yapılacak ve kimlik bilgilerinde yer alan telefon numarası ile hemen irtibat kurulacak.

KARNELERİ AYNI ZAMANDA PASAPORT

Seyahatlerde çipli olduğunu ifade eden yeni karneler aynı zamanda “pasaport” işlevi görecek. Veteriner hekimlere başvurularda da bu yeni karneler dikkate alınacak. Ama eski karnelerini de arşiv olarak saklamakta fayda var. Bilgilerimizin dijital kayıtlarının tutulduğu gibi kim bilir belki de sevimli dostlarımızın da e-devlet benzeri bir sayfası da hayata geçer.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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