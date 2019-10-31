Evde Açık Pide Nasıl Yapılır? Kıymalı şekli kaşarlı şekli ve kuşbaşı şekliyle dışarıda yemeye doyamadığımız bu lezzeti bir de evimizde denemeye ne dersiniz. Uğraştırıcı bir tarif gibi gözükse de denemeye başlarsanız ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Kıymalı pide tarifi evde bulunan malzemelerle yapılabilir.

Açık pide malzemeler;

1 su bardağından biraz eksik ılık su

1 paket maya

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

6 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

5-6 bardak un

Kıymalı pide içi:

1 kilo dana kıyması

2 adet soğan

3 adet kabukları soyulmuş domates

Yarım demet maydanoz

2 adet sivribiber

1 kaşık pul biber, kırmızı toz biber, tuz

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Açık pide yapılışı;

Kıymalı içi hazırlayarak işe başlayım.

Pide yapımında en önemli husus iç malzemelerin hepsinin rondodan ayrı ayrı geçirilmesi gerekir eğer evde rondo yoksa çok ince şekilde doğranması gerekir.

Maydanoz hariç tüm malzemeleri rondodan geçirin, maydanoz suyunu salacağı için çok kötü olacaktır.

Tüm malzemeleri bir güzel ekleyip karıştırın ve dinlendirmeye bırakın.

Hamuru için maya, su ve şekeri karıştırın.

İki dakika kadar mayanın kabarmasını bekleyin.

Geri kalan bütün malzemeleri ekleyin ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurunuzu dinlenmeye bırakın.

Açma kısmına geldiğimizde hamuru portakal büyüklüğünde ayıralım.

Unlanmış zemin üzerinde hamurunuzu uzun ince açın, orta kısmına iç harçtan dökün.

Kenarlarını kıvırın. Hamurun kuru olduğunu düşünürseniz elinizi biraz ıslatarak kenarlarını o şekilde kıvırabilirsiniz.

Yağlı kâğıt serili fırın tepsinize dizin ve 250 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız pidelerinizin üzerine tereyağı sürün ve afiyetle yiyin.

Açık pidenin püf noktaları;