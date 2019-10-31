Ekmek ile birlikte yenmesi keyif alan kahvaltılık bir sos Acuka tarifinin sizlere aktarmak için karşınızdayız.
Acuka nasıl malzemeler;
- 4 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı biber salçası
- 5 diş sarımsak
- ¼ su bardak bayat ekmek içi (ince çekilmiş)
- ½ su bardağı ceviz içi
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kimyon
- Yarım tatlı kaşığı pul biber
- Yarım tatlı kaşığı kekik
- Yarım tatlı kaşığı susam
- Yarım çay kaşığı tane karabiber
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı yenibahar
Acuka yapılışı;
- Zeytinyağını küçük bir tavda kızdırın. Sarımsakları rendeleyin.
- Biber ve domates salçasını ekleyip kısık ateşte, kokusu çıkana kadar kavurun.
- İnce çekilmiş ceviz içini katıp yağının çıkmasını bekleyin.
- Ardından tüm baharatları sırayla içerisine ekleyin.
- Rendelenmiş sarımsakları 1 dakika kadar karıştırdıktan sonra ocaktan indirelim.
- Soğuması için bir kenarda bekletin.
- İnce çekilmiş bayat ekmek içiyle kıvamını ayarladığınız kahvaltılık sosu cam şişelere koyun.
- Üzerine zeytinyağı gezdirip kapağını kapatıp buzdolabında muhafaza edin.
- Ekmek dilimlerinin üzerine sürüp afiyetle yiyin.
Acuka püf noktaları;
- Salçaları kokusu çıkana kadar kavurun.
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