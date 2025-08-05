Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına aktarılmaya devam ediyor. Ağustos ayının başlamasıyla birlikte, maaşların yatırılıp yatırılmadığı konusu yeniden gündeme geldi. Memur maaş katsayısında yapılan artışın ardından, evde bakım yardımları da zamlı şekilde ödeniyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı, ne zaman hesaplara geçecek? İşte güncel bilgiler ve ödeme takvimi…