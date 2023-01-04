Asgari ücret yüzde 54,66'lık zam oranıyla net 8 bin 506 liraya yükseldi. Memur ve emekli zammı ise bu sene yüzde 30 olarak açıklandı. Maaş zamlarının netleşmesiyle gözler evde bakım maaşının ne kadar olduğuna çevrildi. İşte 2023 evde bakım parası zammı ile ilgili detaylar haberimizde...