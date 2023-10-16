Haberler Ekonomi Merak Edilenler EVDE BAKIM MAAŞI| Son dakika: Bakan'dan kritik açıklama geldi! 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? - Merak Edilenler Haberleri

Evde bakım maaşı yattı mı? Bakan'dan açıklama geldi! 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi Evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı? Ödeme alan hak sahipleri 15 Ekim itibarıyla bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan kritik açıklama geldi. Peki, evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı? İşte merak edilen soruların cevabı... Habertürk Giriş: 16.10.2023 - 09:23 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:23 facebook

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Evde bakım maaşı yatan iller 16 Ekim listesi yayınlandı mı? Ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde bugün bu sorunun cevabını araştırıyor. Evde bakım maaşı ekim ayı ödemeleriyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan kritik açıklama geldi. Peki evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı? Merak edilen sorunun cevbaıyla ilgili detayları haberimizde derledik.

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16 EKİM EKİM EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLADI MI? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.