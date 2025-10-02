Engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere maddi katkı sunmak amacıyla ödenen evde bakım desteği, her ay olduğu gibi ekim ayında da gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenli olarak hesaplara yatırdığı ödemelerin tarihleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. "Evde bakım maaşı ekim ayında ne zaman yatacak, yatan iller belli oldu mu?" soruları ise öne çıkıyor. İşte detaylar...