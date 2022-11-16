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Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Kasım Çarşamba günü sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde bakım parası ödeniyor. Her ayın 15'inden sonra hesaplara yatan evde bakım maaşı ödenmeye hak sahiplerine ödenmeye başladı. İşte 16 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

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  • Evde bakım maaşı yattı mı? 16 Kasım 2022 evde bakım parası yatan iller listesi

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemdeki yerini koruyor. Engelli vatandaşlarımızın bakımı için verilen destek parası il il kademeli olarak hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu. İşte 16 Kasım Çarşamba evde bakım parası yatan iller sorgulama...
  • Evde bakım maaşı yattı mı? 16 Kasım 2022 evde bakım parası yatan iller listesi

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

    Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Evde bakım aylıkları 15 Kasım günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

    16 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

    1- Tokat

    2- Afyonkarahisar

    3- Ordu

    4- Amasya

    5- Çanakkale

    6- Karaman

    7- Kahramanmaraş 

    8- Edirne 

    9- İzmir 

    10- Sakarya 

    11- Diyarbakır

    12- Osmaniye

    13- Tekirdag

    14- Çankırı

    15- Bolu

    16- Niğde 

    17- Kocaeli 

    18- İstanbul 

    19- Konya 

    20- Eskişehir 

    21- Ankara 

    22- Zonguldak

    23- Manisa 

    24- Bursa 

    25- Bilecik 

    26- Trabzon 

    27- Eskişehir 

    28- Hakkari 

    29- Denizli 

    30- Şanlıurfa 

    31- Antalya 

    32- Mersin 

    33- Kastamonu 

    34- Siirt 

    35- Kırklareli 

    36- Rize 

    37- Kars 

    38- Erzurum 

    39- Kırşehir 

    40- Malatya 

    41- Giresun 

    42- Batman 

    43- Gaziantep 

    44- Gümüşhane 

    45- Van 

    46- Burdur 

    47- Adıyaman 

    48- Nevşehir 

    49- Karabük 

    50- Uşak 

    51- Mardin 

    52- Aksaray 

    53- Kayseri 

    54- Düzce 

    55- Isparta

    56- Hatay 

    57- Çorum 

    58- Kütahya 
  • Evde bakım maaşı yattı mı? 16 Kasım 2022 evde bakım parası yatan iller listesi

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
  • Evde bakım maaşı yattı mı? 16 Kasım 2022 evde bakım parası yatan iller listesi

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2022

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
  • Evde bakım maaşı yattı mı? 16 Kasım 2022 evde bakım parası yatan iller listesi

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
  • Evde bakım maaşı yattı mı? 16 Kasım 2022 evde bakım parası yatan iller listesi

    Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.
  • Evde bakım maaşı yattı mı? 16 Kasım 2022 evde bakım parası yatan iller listesi

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.
  • Evde bakım maaşı yattı mı? 16 Kasım 2022 evde bakım parası yatan iller listesi

    Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor. 
  • Evde bakım maaşı yattı mı? 16 Kasım 2022 evde bakım parası yatan iller listesi

    Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

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