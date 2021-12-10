Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler
ABONE OL

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı nasıl alınır?

Evde bakım maaşı ile ilgili aramalar gün itibariyle iyice arttı. Vatandaşlar, evde bakım maaşı yattı mı diye merak ediyor...

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı nasıl alınır?

Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? Sorusu evde bakım maaşı alan işçiler ve aileler tarafından soruluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı başvuruları nasıl yapılır? Peki, yapılan zam ile evde bakım maaşı ne kadar oldu? Maaş alanlar sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? İşte, evde bakım maaşına dair detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Her ayın 15’i ile 30’u arasında yatan evde bakım maaşı henüz yatırılmadı. Evde bakım maaşı yatan illerin listesi paylaşıldığı an haberimizde yer alacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2021

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 25 MART

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 25 Mart 2020 tarihi itibarıyla 38 ilde evde bakım maaşları yatırıldı. Ödemelerin diğer iller için önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

1- Kırşehir 2- Tokat 3- Kırklareli
4- Aksaray 5- Samsun 6- Hatay
7- Sakarya 8- Diyarbakır 9- Osmaniye
10- Antalya 11- Afyonkarahisar 12- Kırıkkale
13- Isparta 14- Kars 15- Erzurum
16- İzmir 17- Zonguldak 18- Ankara
19- Balıkesir 20- İstanbul 21- Mersin
22- Ordu 23- Uşak 24- Konya
25- Adıyaman 26- Manisa 27- Şanlıurfa
28- Bilecik 29- Karabük 30- Rize
31- Denizli 32- Çanakkale 33- Adana
34- Bursa 35- Kütahya 36- Kayseri
37- Düzce 38- Giresun

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Piyasa Katılımcı Anketi sene sonu enflasyon beklentisi nedir?
MERAK EDİLENLER Sene sonu enflasyon beklentisi nedir?
ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
MERAK EDİLENLER ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret 2022 ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
MERAK EDİLENLER Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?
Güncel Fındık fiyatları ne kadar? 2021 il il fındık fiyatları
MERAK EDİLENLER Trabzon, Giresun (il il) fındık fiyatları
MTV oranı ne kadar oldu? MTV hangi arabada ne kadar olacak?
MERAK EDİLENLER MTV oranı ne kadar oldu?
Güncel Sigara zammı 2021! Sigara fiyatları ne kadar oldu?
MERAK EDİLENLER Sigara fiyatları ne kadar oldu?
Sigara fiyatları YENİ zam geldi! Güncel sigara zammı 2021 Aralık
MERAK EDİLENLER Sigara fiyatları zamlandı!
FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur?
MERAK EDİLENLER FED faiz toplantısı ne zaman?
Evde bakım maaşı Aralık ayı listesi belli oldu mu? İşte detaylar
MERAK EDİLENLER Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz düşer mi, yükselir mi?
MERAK EDİLENLER Gözler Merkez Bankası faiz kararında...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.