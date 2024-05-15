KIZILAY 2024 YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN BEDELİNİ AÇIKLADI

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Vekaletle Kurban Kesim Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2024 kurban bedeli fiyatlarını açıkladı.

Yılmaz, "Bu sene, yurt içi ve Filistin-Gazze kurban bedelimiz 11 bin 750 lira, yurt dışı hisse bedellerimiz ise 4 bin 300 lira olarak açıklamış oluyoruz ve diyoruz ki; 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye'." ifadelerini kullandı.