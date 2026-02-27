Ekonominin gündemi yoğun olacak: 3 Mart’ta enflasyon verileri açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 2 Mart Pazartesi günü geçen yılın dördüncü çeyreği ve 2025'e ilişkin büyüme verilerini açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da 2 Mart'ta Ordu'da dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor.

12 MART’TA YILIN İKİNCİ FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

TÜİK, 10 Mart Salı günü ocak ayına ilişkin inşaat maliyet, sanayi üretim endekslerini duyuracak. 12 Mart Perşembe günü ise ocak ayına ait kümes hayvancılığı ve süt üretimi verilerini açıklayacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu da 12 Mart Perşembe günü yılın ikinci faiz kararını kamuoyuyla paylaşacak.

ŞUBAT AYI İŞSİZLİK VERİLERİ AÇIKLANACAK

TÜİK, 13 Mart Cuma günü ücretli çalışan istatistikleri ile konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak. 25 Mart Çarşamba günü 2025 yılına ait işsizlik verileri, 31 Mart Salı günü ise şubat ayına ait dış ticaret istatistikleri ve şubat ayı işsizlik verileri kamuoyuyla paylaşılacak.