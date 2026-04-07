Enflasyon farkı ile emekli maaş zammı hesaplama: Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Mart ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli için Temmuz 2026 zam sürecinin ilk somut tablosu ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık artışın üç aylık bölümü netleşirken, açıklanan rakamlar gündeme geldi. Gözler şimdi kalan aylarda açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, yılın ikinci yarısında maaşlarda ne kadar artış yaşanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak, emekliye ne kadar zam gelecek? İşte emekli temmuz zammında son gelişmeler...
Emekli temmuz zammı son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2026 yılının ilk çeyreğine ait enflasyon verileri, emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için belirleyici sürecin kapısını araladı. Ocak ve Şubat aylarının ardından oluşan enflasyon farkı, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından önemli bir detayın habercisi oldu. Memurlar için ise toplu sözleşme zammı ile birlikte şekillenecek yeni maaşlar, önümüzdeki aylarda açıklanacak verilerle netlik kazanacak. Peki, Temmuz emekli ve memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte emekli zammı son durum...
MART AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU
Emeklilerin zam oranının belirlenmesinde enflasyon rakamları belirleyici oluyor. TÜİK Mart ayı enflasyonunu 1,94 olarak açıkladı.
3 AYLIK ZAM ORANI AÇIKLANDI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için açıklanan Mart ayı enflasyonu sonrasında kesinleşen zam oranı % 10,04 olarak açıklandı.
TEMMUZ AYI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM SENARYOLARI
6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşında zam senaryoları:
%10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL
%15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2026 Temmuz emekli maaşı zammı, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile belli olacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.