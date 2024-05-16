Mayıs ayı halka arz takvimi tüm hızıyla sürüyor. Şimdi takvimde sıra Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'ye geldi. Firma, talep toplamaya başladı. 'HRKT' kodu ile BİST'te işlem görecek firmanın tüm detaylarını derledik. İşte, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz detayları, hisse fiyatı, lot dağıtımı ve talep toplama tarihleri...