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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta 17 Mayıs Cuma BİM aktüel kataloğunda indirimli ürünler neler? Kamp malzemeleri indirimde! - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta 17 Mayıs Cuma BİM aktüel kataloğunda indirimli ürünler neler?

        BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesini duyurdu. Cuma gününden itibaren kamp malzemesinden mutfak araç gereçlerine varıncaya kadar yüzlerce çeşit üründe indirim var. Çay bardağı, fırın eldiveni, süzgeç, telefon tutucu, saksı, saatin yanı sıra kamp yapacak olan vatandaşların ilgisini çeken çift katmanlı çadır, fonksiyonel kamp sandalyesi, kamp yastığı indirimli ürünler arasında yer aldı. Peki, 17 Mayıs Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 17 Mayıs 2024 Cuma gününün BİM aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 09:36 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:47
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        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM bu hafta indirimli gıda ürünlerinin yanı sıra, ile tipi çadır 4.999 TL, solar panelli güç kaynağı 1.599 TL, paslanmaz çelik 3'lü kamp yemek seti 999 TL, kamp bıçağı 429 TL'den satılıyor. İşte 17 Mayıs 2024 Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri

        2

        BİM 17 MAYIS 2024 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Northpacific Aile Tipi Çadır - 4.999 TL

        Northpacific Verandalı Çadır - 3.999 TL

        Northpacific Hızlı Kurulan Duş-Giyinme Tuvalet Çadırı - 799 TL

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        Northpacific Uyku Tulumu - 599 TL

        Northpacific Şişme Kamp Yastığı - 199 TL

        Proware Solar Panelli Güç Kaynağı - 1.599 TL

        Kamp Işığı - 139 TL

        Paslanmaz Çelik 3'lü Kamp Yemek Seti - 999 TL

        El Feneri - 189 TL

        Northpacific Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati - 449 TL

        Northpacific Katlanabilir Matara - 199 TL

        Northpacific Fonksiyonel Kamp Sandalyesi - 1.799 TL

        Proware Büyük Kamp Baltası - 699 TL

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        Proware Fonksiyonel Kamp Baltası - 279 TL

        Proware Çok Amaçlı El Aleti - 429 TL

        Kamp Bıçağı - 429 TL

        Northpacific Hamak - 349 TL

        Proware Çadır Kazığı - 99 TL

        Halat - 199 TL

        Orcamp Pro Seramix Portatif Ocak - 899 TL

        Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık - 329 TL

        Mounty Masa & 2 Adet Katlanır Kamp Sandalyesi - 699 TL

        Mounty Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi - 229 TL

        Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu - 12.999 TL

        Stanley Advanture 1 Litre Termos - 1.299 TL

        Hobby Life Matara - 99 TL

        Chef's Tava - 189 TL

        Cook Love Cam Kesme Tablası - 99 TL

        LAV 6'lı Lal Çay Bardağı - 79 TL

        Glass in Love Cam Elma Şekilli Kupa - 99 TL

        Su Kovası - 79 TL

        Süzgeç - 59 TL

        Telefon Tutucu - 7,50 TL

        Piccolo Mondi Eğlenceli Oyuncaklar - 79 TL

        Yükselen Zeka Dikkat Kutusu Pikto - 219 TL

        Piccolo Mondi Oyuncak Polis Jeep - 179 TL

        Lelia Asalı Taç Seti - 69 TL

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        Menekşe Saksı - 34,50 TL

        Askılı Balkon Saksı - 49,50 TL

        Saksı - 24,50 TL

        Kiğılı Polo Yaka T-shirt - 279 TL

        Hambez Pantolon - 169 TL

        Saat - 175 TL

        Sesli Home Kilim - 159 TL

        Kadın Yüksek Taban Terlik - 115 TL

        Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 49,50 TL

        Fırın Eldiveni - 32,50 TL

        Kadın Klasik Terlik - 59 TL

        Erkek Çapraz Terlik - 69 TL

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