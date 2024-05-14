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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? Köprü ve otoyol ücretleri 2024! - Merak Edilenler Haberleri

        Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi? Köprü ve otoyol ücreti ne kadar oldu?

        Edinilen son dakika bilgisine göre köprü ve otoyol ücretlerine bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam geldi. Hatırlanacağı gibi son olarak 1 Ocak itibarı ile köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılmıştı. İşte 2024 zamlı köprü ve otoyol ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 23:23 Güncelleme: 15.05.2024 - 00:32
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        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Gelen zam sonrasında 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet köprüleri, otomobil geçiş ücreti ile Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri yeniden belirlendi. Peki, "Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi, köprü ve otoyol ücreti ne kadar oldu?" İşte detaylar...

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        KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

        Otoyol ve köprü geçiş ücretleri bu gece yarısından geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.

        15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri otomobil geçiş ücreti 24 lira oldu.

        Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 399 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 419 lira oldu

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        KGM'den yapılan yazılı açıklamada, KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği açıklandı. KGM tarafından ücretlerin düzenlenmesinin ardından, KGM ve YİD kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde:

        15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 290 TL'den 399 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 35 TL'den 49 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 295 TL'den 419 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 210 TL'den 295 TL'ye çıkarıldı.

        Öte yandan, otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler, KGM'nin internet sitesinden de erişime açıldı.

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